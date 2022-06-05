«التنظيم والإدارة»: عدد المتقدمين لشغل وظائف الأوقاف بلغ 13 ألف متقدم

وجّه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لموافقته على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة الأوقاف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تلبية حاجة الوزارة لشغل وظيفة 1000 إمام وخطيب ومدرس، و1000 عامل.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس الجهاز، على هامش بدء تقييم المتقدمين لشغل وظائف أئمة وخطباء، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات.

كما وجه رئيس الجهاز الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على دعمه الكبير منذ بدء إنشاء المركز مرورا بتفضله بافتتاحه في 9 يوليو 2019، حتى الآن في توجيه بتوفير كافة احتياجات المركز لتمكينه من القيام بدوره في توفير آلية محوكمة إلكترونية لتقييم المتقدمين لشغل وظائف بالجهاز الإداري للدولة.

ووجه الشيخ أيضا الشكر لرئيس مجلس الدولة على إصداره قراره رقم 715 لسنة 2021، بإعادة توزيع اختصاصات المحاكم الإدارية واختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بالنظر في كافة المنازعات الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الخاصة بالمسابقات المركزية للتعيين في الوظائف العامة بواسطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما وجه الشكر لوزارة الأوقاف على حرصها على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظائف بها، مؤكدا أن المسابقة تعد نموذج متميز للتعاون الإداري الحكومي على التعاون والتنسيق وأن تخرج المسابقات بهذا الشكل الذي يضمن تولي الأكفاء الوظيفة العامة.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والأدارة أن أعمال التقييم التي بدأت اليوم تستمر حتى 23 يونيو لتقييم 13 ألفا 96 متقدما، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا،مشيرا إلى أن جميع أعمال التقييم بالمركز تتم بشكل إلكتروني بدء من دخول الممتحن وحتى ظهور النتيجة دون أدنى تدخل بشري، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف.

توظيف أفضل الكفاءات الموجودة بالوظائف الحكومية

وقال إنه من حق المؤسسات الحكومية أن توظف أفضل الكفاءات الموجودة في سوق العمل الراغبة في التقدم للوظائف الحكومية، حيث أن المنظومة توفر كافة متطلبات العدالة والنزاهة في اختبار المتقدمين، مضيفا أن الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة قبل فتح باب التقدم لها ب 15 يوما حتى يتمكن الراغبون في التقدم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقدم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس 2022، وبالتالي بلغ عدد ساعات التقدم 384 ساعة، في حين أن التقدم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة اسبوعين بواقع 10 أيام عمل و 60 ساعة تقديم.

الإعلان عن وظائف جديدة بالأوقاف يناير المقبل

ووجه رئيس الجهاز رسالة إلى الذين لما يحالفهم الحظ من المتقدمين لعدم تقديمهم المستندات المطلوبة أو الذين لم يجتازوا الامتحانات، بإعداد أنفسهم للتقديم في مسابقة أخرى لشغل وظائف 1000 إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف يناير2023 ويناير 2024.

واستعرض رئيس الجهاز مكونات الامتحان بمركز التقييم، والتي تتكون من الكفايات السلوكية، ومنها عدم التعصب والمرونة الفكرية والاتزان الوجداني والتفكير الناقد، إلى جانب اختبار في اللغة العربية، وإحدى اللغات الاجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها، الإنجليزية، والحاسب الآلي، والمعلومات والمعارف العامة التي تتعلق بمصر مثل جغرافيتها وتاريخها.