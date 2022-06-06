السيطرة على حريق في أرض زراعية بالإسماعيلية.. استمر 3 ساعات

نجحت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية، برئاسة اللواء خالد كامل، في السيطرة علي حريق نشب في أرض زراعية قرب قرية سرابيوم التابعة لمركز فايد، في ساعة متأخرة من مساء أمس.

واستمر الحريق لما يزيد عن 3 ساعات متواصلة، بسبب اشتعاله في منطقة كبيرة من «البوص والهيش» المجاور لأحد المصارف الزراعية بقرية سرابيوم.

الدفع بـ4 سيارات إسعاف

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة يفيد اشتعال النيران في منطقة زراعية قرب هويس سرابيوم، ووجه بانتقال الحماية المدنية علي الفور.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية بأربع سيارات إسعاف انتقلت إلى مكان الحادث لتأمين عمليات الإطفاء، فيما أكدت المصادر الطبية والأمنية عدم وقوع أي إصابات أو وفيات في الحادث.

محافظ الإسماعيلية: خسائر طفيفة في أشجار المانجو

وتابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، جهود رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق بقرية هاويس سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

وقال محافظ الإسماعيلية، في بيان رسمي، إن المعاينة أثبتت نشوب الحريق في منطقة كبيرة من البوص تصل مساحتها إلى أكثر من 30 فدانا تقريباً.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أن الخسائر تنحصر في بعض من أشجار المانجو على أطراف حديقة كبيرة ملاصقة للبركة، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وقال شهود العيان، إن رجال الإطفاء استمرو في عمليات الإطفاء والتبريد من العاشرة مساءا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لحين انتهاء كل عمليات التبريد لمنع اشتعال الحريق مرة أخرى.