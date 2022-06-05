مصرع مسن سقط بسيارته في ترعة بالإسماعيلية.. «فقد السيطرة على عجلة القيادة»

لقي شخص مصرعه في الستينيات من العمر، عصر اليوم الأحد، جراء سقوطه بسيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية، على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإسماعيلية قرب منطقة شعيب التابعة لدائرة مركز شرطة أبوصوير، فأمر على الفور، إلى مكان الحادث وفحص الواقعة.

كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى لحين انتهاء التحقيقات.

انقلاب السيارة في الترعة

وقال شهود عيان، إن اختلال عجلة القيادة في يد السائق تسبب في عدم قدرته على التحكم في السيارة، مما تسبب في انقلابها في الترعة.

ونجح الأهالي في استخراج الجثمان من داخل السيارة، وتبين أنه لشخص يدعى «سعيد الشحات غنيم» 62 سنة، ومقيم بمنطقة غنيم التابعة لقرية المحسمة في القصاصين.

محاولة استخراج السيارة من الترعة

ويحاول الأهالي استخراج السيارة من الترعة بعد سقوطها وتواجدها على الحافة لمنع انزلاقها بالكامل داخل المياه واختفائها، فيما تم التحفظ على الجثمان لحين انتهاء التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بالإسماعيلية، بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان في المشرحة، وكتابة تقرير الوفاة وأسبابها، فيما أمرت بتسليم الجثمان فور التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.