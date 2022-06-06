طقس الإسماعيلية.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة لمدة 48 ساعة مقبلة

شهدت محافظة الإسماعيلية ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع حتى اليوم الاثنين، بالتزامن مع موجة حارة تشهدها بعض المحافظات.

وسجلت محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين 35 درجة مئوية للعظمى، و22 درجة للصغرى، في ارتفاع ملحوظ عن الأسابيع الماضية والتي استقرت فيها درجات الحرارة عند 29 درجة.

الأرصاد: الارتفاع يستمر 48 ساعة

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة مستمر لمدة 48 ساعة متواصلة على كل الأنحاء الشمالية، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة وتظل الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

وأضاف البيان المنشور علي الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، أن معظم أنحاء البلاد تشهد ارتفاعا آخر في درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

ويسود طقس حار جداً علي الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً على كل الأنحاء.

تحذيرات من شبورة مائية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية علي بعض الطرق المؤدية من وإلي القاهرة تسمتر اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء وتختفي الأربعاء المقبل.

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، تنتشر الشبورة على طرق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وشهدت طرق الإسماعيلية اليوم الاثنين سيولة مرورية على كل الأنحاء على الطرق السريعة والصحراوية، وسط انتشار لخدمات الأمنية علي الطرق.