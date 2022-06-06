«التموين» تؤكد استمرار صرف نقاط الخبز كسلع مدعمة لأصحاب البطاقات

نفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتردد بشأن إيقاف صرف نقاط الخبز كسلع مدعمة لمن يقوم بترشيد الاستهلاك من أصحاب بطاقات التموين، مؤكدة استمرار صرف نقاط الخبز طوال الشهر على بطاقة التموين من جميع منافذ البقالين على مستوى الجمهورية.

استمرار صرف نقاط الخبز على بطاقات التموين

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، على استمرار صرف السلع التموينية المستحقة للأسرة من نقاط الخبز وعدم إلغائها أو خفض قيمتها ضمن منظومة الخبز، مشيرة إلى أن سيستم نظام صرف الخبز كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير سواء في سعر الرغيف أو في حصة الفرد المقيد على بطاقة التموين أو في قيمة نقاط الخبز المتوفر من استهلاك الأسرة لحصتها من عدد الأرغفة الشهرية المقدرة للبطاقة.

حساب قيمة نقاط صرف الخبز

وتقدر وزارة التموين والتجارة الداخلية حساب السلع المصروفة عن فارق نقاط الخبز بقيمة 10 قروش لكل رغيف خبز متروك على البطاقة، وذلك بديلا عن سعر رغيف الخبز المصروف على البطاقة والذي يبلغ سعره 5 قروش، فيما تشمل حصة كل فرد مقيد على بطاقة التموين من الخبز على عدد 5 أرغفة يوميا بواقع 150 رغيفا للفرد الواحد طوال الشهر وحال ترشيد استهلاك هذه الحصة يتم صرفها في صورة سلع تموينية.

صرف السلع المستحقة من نقاط الخبز ساعد على تقليل الفاقد

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت أن نظام صرف السلع المستحقة من نقاط الخبز ساعد على تقليل نسبة الفاقد في الدعم المخصص لرغيف الخبز، مؤكدة في الوقت نفسه على التزامها أيضاً بصرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات الدعم بخمسة قروش دون أية تغييرات.