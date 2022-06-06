إقبال جماهيري على معرض صنع في دمياط ومبيعات وتعاقدات بملايين الجنيهات

شهد معرض «صنع في دمياط» للأثاث الذي يقيمه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة دمياط إقبالا جماهيريا لافتا، خلال أول خمسة أيام من دورة انعقاده الثانية هذا العام، حيث تجاوز الحضور عشرات الآلاف من المواطنين الراغبين في اقتناء الأثاث الدمياطي الفاخر بأسعار مناسبة، وفقا لبيان صحفي صادر عن الجهاز.

وقال الجهاز في بيانه إن زوار المعرض أبدوا استحسانهم لإقامته أكثر من مرة في العام في القاهرة، حيث يوفر عليهم مشقة السفر لدمياط لشراء مستلزماتهم من الأثاث الذي يحظى بسمعة عالمية، فضلا عن توفير مصاريف شحن الأثاث إلى القاهرة.

أسعار تنافسية

وأكد الزائرون أن أسعار قطع الأثاث في المعرض تنافسية ولا تقارن بنظيرتها في المعارض بالقاهرة، مع حفاظها على الجودة العالية في خامة الأخشاب المميزة والتشطيب الفاخر والراقي الذي يشتهر به مصنعو الأثاث الدمياطي.

مبيعات وتعاقدات كبيرة

وبحسب البيان فقد تجاوزت مبيعات وتعاقدات المعرض خلال الخمسة أيام الأولى ملايين الجنيهات، ما يعد فرصة تسويقية مميزة يقدمها جهاز تنمية المشروعات للعارضين من أصحاب مصانع وورش الأثاث.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء حتى يوم 10 يونيو المقبل، وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر في القاهرة.

المعرض يضم 70 عارضا

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي فعاليات معرض «صنع في دمياط» للأثاث في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة، بمشاركة عشرات من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط.

ويضم المعرض منتجات الأثاث لنحو 70 عارضا بينهم عشرات الصناع وأصحاب الورش من مدينة دمياط للأثاث والتي تحظى بدعم القيادة السياسية في إطار الاستراتيجية الهادفة للنهوض بالصناعة الوطنية، حيث يقدم العارضون تشكيلة من الأثاث الراقي، مع عروض سعرية وخصومات مميزة للجمهور، وفقا للبيان.