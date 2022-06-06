برتوكول تعاون بين 3 وزارات لتوزيع رؤوس الماشية على صغار المربين

وقعت وزارات التضامن الاجتماعي والأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك، صباح اليوم الإثنين، في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفي ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، حيث يهدف البروتوكول إلى توفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة ثنائية الغرض، لتوزيعها على صغار المربين بغرض إنتاج الألبان واللحوم.

توفير رؤوس ماشية بمختلف محافظات الجمهورية

وأوضحت التضامن في بيان لها، أنه يتم توفير رؤوس الماشية بمختلف محافظات الجمهورية لـ الأسر الأكثر احتياجًا، بهدف تحقيق خطة طموحة تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة الألبان واللحوم الحمراء.

تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني

وخلال توقيع البروتوكول أكد وزراء التضامن الاجتماعي والأوقاف والزراعة أن هذا المشروع المتميز يهدف إلى العمل على تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني، وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وتحجيم الظواهر السلبية الخطيرة في المجتمع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لجميع مشروعات التمكين الاقتصادي والتي يتم تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بغرض تحويل مستفيدي برامج الحماية الاجتماعية من متلقين للدعم إلى منتجين.

الأوقاف تساهم بخمسين مليون جنيه منحة لا ترد

كما أكد الوزراء أن هذا المشروع يعد نموذجًا مثاليًّا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة في سبيل تعزيز الاقتصاد القومي بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل، حيث تسهم وزارة الأوقاف بخمسين مليون جنيه من باب البر كمنحة لا ترد، وتسهم وزارة التضامن الاجتماعي بخمسين مليون جنيه.

الانتقال من الدعم النقدي إلى الانتاج والعمل

ومن جانبها أوضحت التضامن الاجتماعي أن الوزارة بدأت تنتهج الجانب الاستثماري لأنه لا استدامة دون استثمار، لذلك تتبني الوزارة منهج الانتقال من الدعم النقدي إلى الإنتاج والعمل، حيث يتم دمج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لكل يد عاملة على أرض مصر، لأنه بالعمل والإنتاج سيتم الحفاظ على استدامة «الحياة الكريمة»، للمواطنين.

4.1 مليون أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأضافت التضامن أن هناك 4.1 مليون أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، بإجمالي يزيد على 17 مليون مواطن بتكلفة تتجاوز الـ22 مليار جنيه سنويا، مشيرة إلي أن الدعم النقدي سيظل مستمرًا لغير القادرين علي العمل وذوي الإعاقة، مشددة علي أن وزارة التضامن تشجع الوحدات الانتاجية والتعاونيات والمشروعات التي تحدث فارقًا حقيقيًا في حياة الأسرة، كما تقوم بإدراج القائمين علي تلك المشروعات في برامج الحماية التأمينية والصحية وضمهم إلى القطاع الرسمي في الدولة، بالإضافة إلي الاهتمام بأسرهم بما يشمل الحد من الزيادة السكانية، موضحة أنه تم زيادة المشروعات متناهية الصغر إلي أكثر من 300 ألف مشروع ورأس المال تجاوز أكثر من 2 مليار جنيه.