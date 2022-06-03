جامعة طنطا تبدأ مبادرة «العمل الحر» 15 يونيو لتأهيل الشباب لسوق العمل

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن بدء فعاليات مبادرة «العمل الحر» 15 يوليو المقبل، والتي تنظمها كليات جامعة طنطا بهدف تأهيل وتدريب طالبات وخريجات كليات الجامعة، وأيضا دمجهن في سوق العمل وذلك تزامنًا مع احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبي برعاية من رئيس مجلس الوزراء.

التدريب على التقنيات الحديثة

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن فعاليات مبادرة «العمل الحر» مقدمة من شركة مايكروسوفت مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويأتي ذلك في إطار تفعيل أنشطة التدريب على التقنيات الحديثة، والعمل على توفير فرص عمل للخريجات في مختلف كليات جامعة طنطا، ما يساعدهن على التدريب على متطلبات سوق العمل، والحصول على الوظائف.

وأشار رئيس جامعة طنطا، أنه سيتم تدريب طالبات وخريجات كليات جامعة طنطا على مهارات العمل الحر بالإضافة إلى المهارات التكنولوجية ومهارات إدارة الأعمال والمهارات الشخصية من أجل تمكينهن من خلق فرص جديدة من خلال العمل الحر، وتحقيق موارد مادية تكفل لهن حياة كريمة.

الدورات مجانية ومدتها 4 أيام

وقالت الدكتورة عبير علم الدين، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام ومنسق مبادرة العمل الحر بجامعة طنطا، أن الدورة مجانية تتم على مدار 4 أيام لمدة 16 ساعة تدريبية وتعقد أونلاين، علمًا بأن آخر ميعاد للتسجيل 20 يونيو المقبل وتنتهى المبادرة في 30 يونيو المقبل.