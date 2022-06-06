حبس خلية إخوانية 45 يوما بالقليوبية.. خزنت سلع غذائية لإحداث أزمات بالسوق

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى، بحبس أفراد خلية إخوانية، تضم 6 أشخاص لمدة 45 يوما، حبسا مطلقا على ذمة القضية، وفق لقانون الكيانات الإرهابية، لقيامهم بالترويج للشائعات ضد الدولة ومؤسساتها، ومحاولة زعزعة الاقتصاد الوطنى، بتجميع بعض السلع والمواد الغذائية، وتخزينها للإيحاء بنقصها ووجود أزمة على خلاف الحقيقة، بالإضافة إلى بث الأفكار الهدامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإثارة البلبلة بين أفراد الشباب والعامة واستهداف المؤسسات.

المتهمون كونوا خلية إرهابية

كانت معلومات وردت لقطاع الأمن العام والمباحث العامة، في إطار حملات المتابعة المستمرة بضبط الأسواق واحتياجات المواطنين، وضبط الخارجين عن القانون، تفيد بقيام 3 أفراد من الإخوان الهاربين من أحكام قضائية فى قضيتى ميدان النهضة والمجمع العلمى، وهم: مهندس زراعى ومدرس وموظف، وجميعهم مفصولين يتمركزون فى مدينتى شبرا وقليوب.

وأوضحت المعلومات أنهم يقوموا بمساعدة 3 آخرين بتجميع بعض السلع الغذائية وتخزينها، لحجبها للإيحاء بأن هناك نقص فى السلع الغذائية بالأسواق، كما يقوموا بعمل ندوات ولقاءات وتجمعات ونشر على وسائل التواصل، وتبين أن المتهمين في قضايا المجمع العلمي وميدان النهضة، انتحلوا صفة شخصيات أخرى إخوانية.

مضبوطات الخلية الإخوانية

توصلت التحريات، إلى أن المتهمين نجحوا فى استمالة العديد من أقاربهم، لمساعدتهم فى شراء السلع وتخزينها بكميات كبيرة، وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية فى مداهمة المخزن، وعثر به على كميات كبيرة من السلع الغذائية بكل أنواعها، كما تم العثور على بندقيتين آليتين ومجموعة من الكتب وأوارق تحوي أفكارا هدامة، ومبلغ مالي كبير يبلغ مليون و980 ألف جنيه، بالإضافة إلى 16 ألف دولار، وضبطت 3 أجهزة لاب توب، و4 أجهزة فلاشة نت.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين تلقوا تكليفات من الخارج لضرب الاقتصاد المصري، ونشر الفزع والبلبلة بين المواطنين.