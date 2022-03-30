أماكن وعناوين شراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يستعد الكثير من المصريين لشراء كميات من السلع الغذائية، اللازمة للعزومات واللقاءات الاجتماعية، التي تكثر خلال الشهر الكريم، لذلك تزداد عمليات البحث عن أماكن شراء السلع الغذائية مثل الأرز، والمكرونة، واللحوم والبيض بأسعار مخفضة.

وإيمانًا من جريدة «الوطن» بالإجابة عن تساؤلات القراء، نعرض في التقرير التالي، أماكن وعناوين شراء السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز واللحوم بأسعار مخفضة، في السطور التالية:

مبادرة كلنا واحد

أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة «كلنا واحد» لتوفير كل مستلزمات الأسرة من سلع غذائية مخفضة، وجاءت العناوين كالآتي:

معارض أهلًا رمضان

خصصت الدولة عدد من معارض «أهلاً رمضان»، إذ يتم توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تتضمن أرز وسكر ودقيق وزيت ومكرونة وغيرها..

وجاءت عناوين معارض «أهلاً رمضان» كالتالي:

محافظة القاهرة، مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر ويتواجد في ٥٨ شارع جسر البحر الساحل شبرا منطقة السلام، كما تتواجد في منطقة مؤسسة الزكاه٦٦ شارع الفيوم.

محافظة الجيزة، تتواجد في شارع الملك فيصل، ومنطقة أرض اللواء، ومنطقة العجوزة، ومنطقة المنيب، ومنطقة شارع الهرم.

المجمعات الاستهلاكية

تتبع المجمعات الاستهلاكية وزارة التموين، ويتم بيع المنتجات بها بأسعار مدعمة أقل من السوق، وتتواجد في محافظتي القاهرة والجيزة في الأماكن الآتية:

مجمع الطاهرة أمام مسجد السيدة زينب

مجمع البستان 21 شارع البستان باب اللوق

مجمع جواد حسنى 2 شارع جواد حسنى باب اللوق

مجمع سوق أحمد عرابي 9 شارع أحمد عرابي بالمهندسين بالجيزة

مجمع حسن صبري 13 شارع حسن صبري بالزمالك

مجمع قصر المشتهى 48 شارع المنيل بالقاهرة

مجمع الفلكي 14 شارع الفلكي بالقاهرة

مجمع بورسعيد 315 شارع بورسعيد بالقاهرة

مجمع الدقي 20 شارع المساحة الدقي بالجيزة

مجمع المناسترلى عمارات الخطيب أمام القرية الفرعونية بالجيزة.

مجمع ميدان الجيزة بجانب سينما فانتازيو

مجمع المتحف الزراعي شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين.

مجمع البحوث شارع التحرير أمام كلية رياض الأطفال بالدقي.

مجمع البالون خلف مسرح البالون.

مجمع المحاربين 19 شارع الفالوجا العجوزة.

مجمع الأورمان بشارع حديقة الأورمان بالجيزة.

مجمع العجوزة 41 شارع الدكتور شاهين ناصية محجوب ثابت.

مجمع سليمان جوهر 18 شارع سليمان جوهر الدقي.

مجمع العمرانية شارع ترعة الزمر بجوار فيلا لطيف الهرم.

مجمع جامعة الدول العربية بـ 19 شارع جامعة الدول العربية المهندسين.

مجمع الضرائب 14 شارع الكوثر متفرع من شارع جامعة الدول العربية.

مجمع هارون 15 شارع هارون بالدقي.

مجمع القدس شارع الحجاز من شارع سوريا المهندسين.

مجمع الهرم 8 شارع جيهان نشأت الهرم.

مجمع نادي الصيد بجوار النادي بالدقي.

مجمع برج المعادي بالمعادي

مجمع أحمد عرابي إمبابة 4 شارع بشندي بجوار قسم إمبابة

مجمع دار السلام 5 شارع الفيومي بدار السلام.

مجمع استراند 182 شارع نوبار عمارة استراند بالقاهرة.

مجمع الحلمية الجديدة 11 شارع إبراهيم باشا الحلمية.

مجمع كوبرى الزمالك 157 شارع 26 يوليو الزمالك.

مجمع مجلس الأمة 24 شارع على عبد اللطيف مجلس الأمة.

مجمع كوبرى الجامعة 15 شارع المنيل.

مجمع وهدان 18 شارع متحف المنيل.

مجمع المقطم بميدان النافورة المقطم.

مجمع المعادى محطة تقاطع شارع 9 مع مصطفى كامل بالمعادى.

مجمع المعادي حرية 15 شارع المعادى ميدان الحرية.

مجمع طرة بجوار محطة مترو طرة البلد.

مجمع حدائق حلوان شارع لطفى حدائق حلوان.

مجمع سوق حلوان 22 شارع حيدر باشا حلوان.

مجمع حلوان شريف شارع شريف حلوان.

مجمع المنيرة 10 شارع إسماعيل سرى المنيرة.

مجمع الدراسة 5 شارع المنصورية الدراسة.

مجمع كوبرى الجلاء 4 شارع السد العالي ميدان فينى.

مجمع معروف عمارة أ شارع محمد حلمي قصر النيل.

مجمع الصحفيين 7 شارع إسماعيل الحبروك الصحفيين.

مجمع باب الخلق 25 شارع بورسعيد القاهرة.

مجمع التوفيقية 2 أحمد عرابى شارع التوفيقية المهندسين.

مجمع سكة راتب 20 سكة راتب الحلمية بالقاهرة.

مجمع الملك الصالح 167 شارع كورنيش النيل مصر القديمة.

مجمع ناصر حلوان شارع عبد العزيز مساكن مصر حلوان.