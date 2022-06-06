مزارع يفتح النار على والده وأشقائه الأربعة في دشنا.. «الأم نجت بمعجزة»

في الساعات الأولى من صباح اليوم، كان الهدوء يسيطر على قرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا في محافظة قنا، فالجميع استيقظ متوكل على ربه في نيل رزقه، وفجأة ظهر صوت دوي عيارات نارية، ليتساءل الكل عن ماذا يحدث داخل القرية الهادئة؟، وتناقلت التكهنات بين الأهالي، وهل هناك خصومة ثأرية؟ أم أنها عيارات طائشة؟، قبل أن يأتي الخبر اليقين بحدوث واقعة دموية جديدة راح ضحيتها 5 من أسرة واحدة على يد مزارع.

تفاصيل مذبحة دشنا.. مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة الأم

برصاص سلاحه الغادر، أطلق المزارع «جمال.ع» أعيرة نارية تجاه أفراد أسرته، قتل بها 5 أشخاص منهم والده و4 من أشقائه، بل وأصاب والدته هي الأخرى، كل تلك التفاصيل شهدتها منطقة كوبري العرب بقرية أبو مناع غرب التابعة لمركز دشنا، شمالي محافظة قنا، لتتشح بالسواد، ويخيم الحزن على أهلها.

تحريات رجال الأمن بدأت تبحث في الواقعة، بعد تلقي اللواء مسعد عبدالجليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بما حدث، وأفادت بأن المزارع أطلق الرصاص وهو في حالة «هياج عصبي»، مما أسفر عن مقتل والده و 4 من أشقائه وشقيقاته وإصابة والدته «سعاد.و.ع» البالغة من العمر 50 عاما، بطلقات نارية في ساقيها وتنجو من الموت بأعجوبة.

سبب مذبحة دشنا: خلافات أسرية كانت السبب في الواقعة

مسرح الجريمة شهد حضور فريق من المباحث الجنائية ورجال المباحث، وتبين أن الواقعة الوحشية حدثت بسبب خلافات أسرية بين المتهم وأشقائه وأفراد أسرته، دفعته للقيام بفعلته في لحظة عصبية، وأصبح السؤال الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ما الذي يدفع شخصًا لقتل أسرته بالكامل والرغبة في قتل والدته أيضًا؟ وأي خلافات تلك التي تصل بالشخص أن يكون قلبه قاسيًا وجاحده على ذويه وأهله؟، تلك الأسئلة التي تسعى قوات الأمن أن تجيب عليها بضبط المتهم في الساعات المقبلة، بعد أن يتم نقل المصابة إلى مستشفى قنا العام، وتم تحرير محضر بالواقعة.