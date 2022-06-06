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ضبط رجل أعمال هارب من «340 سنة سجن» في الجيزة: عليه 205 أحكام قضائية

كتب:

محمد بركات
11:39 ص | الإثنين 06 يونيو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

ألقت وزارة الداخلية القبض على مالك شركة مقاولات، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة، مطلوب التنفيذ عليه في 205 أحكام قضائية، في قضايا «تبديد، شيكات، ومباني» بإجمالي مدد حبس بلغت 340 سنة.

اختباء المتهم الهارب في إحدى الشقق بالجيزة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تغيير المتهم الهارب لمحل إقامته والإقامة بإحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة خشية ضبطه.

استهداف المتهم الهارب

وعقب تقنين الإجراءات تمّ استهدافه وأمكن ضبط الهارب، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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