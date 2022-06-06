«الوكالة الدولية» تحذر من «خطر داهم» في مفاعل زابوروجيا الأوكراني

أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل، بأنَّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت ممن وصفته بالخطر الداهم، الذي يهدد سلامة المنشآت في محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

الرئيس الأوكراني يشجع جنوده على جبهات القتال

وتشهد مدينة زابوروجيا الأوكرانية التي تضم مفاعلاً نووياً، معارك بين القوات الروسية والأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما تفقدها أمس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشجعاً جنوده على جبهات القتال.

الحرب الروسية الأوكرانية

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي منذ شن الرئيس الروسي فلاديمير عملية عسكرية في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.