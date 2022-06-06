كتاب دوري من «التعليم» بشأن تنظيم مصروفات وتراخيص المدارس الخاصة

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، کتابا دوريا رقم 16 بتاريخ 2 يونيو 2022 بشأن إلزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بسداد رسم على التراخيص المتعلقة بإنشاء تلك المدارس، أو تجديدها أو التوسع فيها، أو تشغيلها، في إطار تنفيذ القانون رقم 213 لسنة 2020 المعدل لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم، وتمويل، وإدارة، وتشييد المشروعات التعليمية.

تشييد المشروعات التعليمية

ونص القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2022 على أن يسند لصالح صندوق دعم، وتمويل، وإدارة، وتشييد المشروعات التعليمية، تنفيذا للقانون رقم 213 لسنة 2020 رسـم مـقـدار (خمسة عشر ألف جنيـه عـن كـل ترخيص بإنشاء مدرسـة خاصـة، وذات الرسـم عن تجديد الترخيص ومبلغ مقداره (خمسة آلاف جنيه)، مقابل كل تغيير في البيانات التي صدر الترخيص على أساسها.

وأكد الكتاب الدوري أنه تنظيما لهذا القرار، والقرارات الأخرى المنظمة لالتزامات المدارس الخاصة، تلتزم تلك المدارس بجميع أنواعها بعد استيفاء شروط ترخيص الإنشاء، أو التجديد، أو التوسع أو التشغيل، وقبل إصدار الترخيص النهائي الحصول على مصادقة من الصندوق بتنفيذها لأحكام القانون رقم 227 لسنة 1989، والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة 2020، بسداد المستحقات المالية للصندوق.

وتعد تلك المصادقة من شروط إصدار الترخيص للمدرسة، كما يلتزم المختصون بالوزارة، والمديريات، والإدارات التعليمية بموافاة الصندوق سنويا بصورة طبق الأصل من لائحة المصروفات لكل مدرسة خاصة.