حقيقة زيادة مصاريف المدارس الخاصة.. وزير التعليم يكشف التفاصيل

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، وتحديث منظومة الامتحانات، لاعتمادها على الفهم ونتائج التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تستعد للعام الدراسي الجديد 2022-2023، عقب إعلان نتيجة الدرو الثاني للثانوية العامة، وأن زيادة مصاريف المدارس الخاصة غير صحيح.

وزير التعليم ينفي زيادة مصاريف المدارس الخاصة 10%

وكشف وزير التعليم، حقيقة زيادة مصاريف المدارس الخاصة، العام الدراسي الجديد 2022-2023، قائلا: «زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة والدولية 10% غير صحيح»، مطالبا جموع أولياء الأمور بالابتعاد عن الشائعات، وأن جميع المعلومات الصحيحة الخاصة بالعملية التعليمية يتم نشرها عبر وزارة التربية والتعليم.

لا يوجد قرار بزيادة مصاريف المدارس الخاصة

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يوجد أي قرار رسمي بزيادة مصاريف المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد 2022-2023، حتى الآن، وكل ما ينشر شائعات لا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على الارتقاء بمستوى الطلاب بجميع المرحل التعليمية، منوها إلى أن الوزارة انتهت من وضع الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تعقد في 20 يونيو الجاري.

إجراءات ضد كورونا داخل لجان الثانوية العامة

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، سيقومان بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة سوف تنتهى يوم 21 يوليو المقبل.