بنك قناة السويس ينشر تفاصيل حساب توفير الأوائل بعد رفع الفائدة

بعد رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 2% على الإيداع والاقتراض، يكثف قطاع البنوك من تقديم الخدمات وتحديث برامج خدمات عملائه، حيث أعلن بنك قناة السويس عن التفاصيل الكاملة لحساب توفير الأوائل، فيقدم بنك قناة السويس حساب متوافق مع الشريعة الإسلامية بهدف تحقيق الربح على الودائع المالية.

وقال بنك قناة السويس إنه يمنح 1.5% للمتفوقين، ونشر البنك تفاصيل حساب توفير المتفوقين على الموقع الإلكتروني.

وقال بنك قناة السويس إن حساب توفير الأوائل يكون للطلاب المتفوقين في المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية والجامعية، على أن يتحقق التفوق لمن يحصل على 85% أو أكثر أو تقدير جيد جداً في جميع المراحل التعليمية.

وحدد البنك الحد الأدنى بفتح حساب توفير الأوائل 5 آلاف جنيه، ويمنح الحساب جائزة إضافية 1.5% للمتفوقين فوق سعر العائد المحقق من البنك، ويحتسب العائد على أساس الحد الأدنى للرصيد الشهري.

كيفية صرف الفوائد

يتم صرف العائد والجائزة كل 3 أشهر، و يُحتسب العائد على أدنى رصيد خلال الشهر، وللحصول على الجائزة الإضافية يتعين أن لا يقل رصيد الحساب عن 5000 جنيه، ويمكن لصاحب حساب التوفير الحصول على كافة الخدمات من خلال شبكة فروع بنك قناة السويس، كما يمكن الحصول على بطاقة الصراف الآلي دون مصاريف إصدار للسنة الأولى، ولا يوجد أي مصاريف لفتح الحساب، ويمكن السحب والإيداع في حساب الأوائل في أي وقت.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب الأوائل

- صورة من بطاقة الرقم القومي للنائب القانوني على أن تكون سارية مع ضرورة وجود الأصول للاطلاع.

- صورة من شهادة ميلاد القاصر بعد الاطلاع على الأصل والمذكور بها الرقم القومي.

- إيصال كهرباء أو غاز أو فاتورة تليفون أرضي حديثة.