إزالة 7 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال تنفيذ الإزالات الفورية وتحرير المحاضر، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

إزالة تعديات في أبو قرقاص

نفذت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، أعمال إزالة تعدي بالبناء المخالف في المهد، لحالة خارج الحيز العمراني بعزبة العرب التابعة لقرية أتليدم، كما تم إزالة حالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية أبو قرقاص البلد، عبارة عن أسلاك وسور بالبلوك الحجري، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة للبناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

4 حالات تعدي بسمالوط وبني مزار

في مركز سمالوط بشمال محافظة المنيا، أزالت الوحدة المحلية حالة في المهد بأرض زراعيه بقرية أبو سيدهم، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محضر بالواقعة.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حالتي تعدي، عبارة عن دور أرضي بدون سقف، بقرية طمبو بالقيس، وحالة أخرى بحوض الخور بعزبة التوت التابعة لقرية الحسينية.

إزالة في تونا الجبل

نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية نزلة تونا الجبل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وواصلت الوحدات المحلية شن حملات النظافة ورفع المخلفات الصلبة بالأحياء والقرى، حفاظا على المظهر الجمالي ولمنع انتشار أي أمراض.