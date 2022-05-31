«واحد تاني» لأحمد حلمي يحقق 306 آلاف جنيه في يوم واحد

حافظ فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي، على صدارة الإيرادات في دور العرض السينمائية، وحقق أمس 306 آلاف جنيه في شباك التذاكر، حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع، والموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» .

أبطال فيلم «واحد تاني»

فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أغنية الحركة دي لـ أحمد حلمي

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع أغنية «الحركة دي»، إذ اقتربت الأغنية من تحقيق 11 مليون مشاهدة منذ طرحها، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وغناء أحمد حلمي.

وكان عدد من الفنانين تفاعلوا مع تريند أغنية الحركة دي منهم الفنان أكرم حسني، والفنان أحمد سعد، الذي تفاعل مع الأغنية هو الآخر، ونشر عبر حسابه على «إنستجرام» فيديو رقصه على الأغنية، وعلق عليها قائلاً: «بص يا حلمي الحركة دي»

الأفلام المنافسة لـ واحد تاني

فيلم واحد تاني استطاع أن يحافظ على مكانته في الصدارة بين الأعمال المنافسة، إذ ينافس 3 أفلام أخرى بدور العرض، وهي «العنكبوت» للفنان أحمد السقا، الذي احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المعروضة بموسم عيد الفطر، و«زومبي»، بطولة على ربيع الذي حقق إيرادات وصلت إلى 15 مليون جنيه، وتذيل فيلم «فارس» إيرادات موسم عيد الفطر إذ حقق ما يقرب من 392 ألف جنيه فقط.