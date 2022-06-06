تفاصيل مشروع المجزر الآلي والمحجر الصحي بـ«شطا»: يوفر 2000 فرصة عمل

في مستهل زيارته لمحافظة دمياط اليوم الإثنين، تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع إنشاء المجزر الآلى الجديد والمحجر الصحي وكوكر تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا، الذي يجرى تنفيذه على مساحة 12 فدانا بتكلفة إجمالية تبلغ 295 مليون جنيه.

شارك في الجولة التفقدية الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

تفاصيل مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر الصحي

وخلال الجولة، استمع «شعراوي» و«منال»، إلى شرح تفصيلي من المهندس عبد التواب سيد مدير عام جهاز تعمير سيناء بالجهاز المركزي للتعمير، الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، الذي يتكون من محطة معالجة ثلاثية ومبني المجزر الاستثماري بملحقاته للحفظ والتصنيع، ومبني إداري وحظائر الحجر الصحي، ووحدة كوكر للتخلص من المخلفات ومخزن للأعلاف، كما جرى الإشارة إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال شهر أكتوبر 2022.

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية، متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع في الانتهاء من المشروع القومي لتطوير المجازر ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات؛ لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر وتجريم أعمال الذبح بالشوارع والاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.

تطوير 600 مجزر في برنامج زمني متكامل

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أن هناك خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير نحو 150 مجزرًا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل، ويتم خلالها مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.

وطالب بضرورة تكثيف الأعمال الجارية بمشروع المجزر الآلي بدمياط للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات المعتمدة؛ بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة ويساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.

وأشار إلى سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لإيجاد منظومة متكاملة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة، بالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية والعمل على الارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود، بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية والعمل على توفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

مشروع المجزر الآلي سيوفر 2000 فرصة عمل

ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض، إن المجزر يستهدف خدمة وتنمية المجتمع المحلي ويعمل بصورة متكاملة في إنتاج اللحوم ومصنعاتها وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرة إلى أن المشروع سيوفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال تنفيذ وتشغيل المشروع ومن بينها «أطباء بيطريين - جزارين – عمال خدمة – إداريين - أفراد أمن»، ويضم المشروع الذي سيخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة؛ 12 حظيرة ومجزرين حكوميين وآخر استثمارات ومحطتين معالجة وتدوير مخلفات حيوانية «كوكر»، وكذا مبنى إداري ومخزن أعلاف وسيحقق المشروع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضحت محافظ دمياط، أن المشروع يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن.