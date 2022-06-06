موقع «سبيدنيوز» راعيا إعلاميا لمعرض ومؤتمر «4 Tech Invest»

يشارك موقع «سبيدنيوز SpeedNews»، الموقع الاقتصادي المتخصص في اخبار الاقتصاد الرقمي لأول مرة كراعي إعلامي في فعاليات معرض ومؤتمر «4 Tech Invest»، في دورته الرابعة، والذي ينطلق الثلاثاء المقبل الموافق 7 يونيو 2022، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وينظم المؤتمر الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية تحت شعار «المؤتمر الرابع لدعم وتنمية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات».

معرض ومؤتمر 4 Tech Invest في دورته الرابعة

ويشارك في المعرض المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية يرافقه المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وعلاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية

كما يشارك في المؤتمر والمعرض 300 شركة تكنولوجية وأكثر من 700 متخصص من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من ورواد الأعمال وصناديق الاستثمار، ورؤساء الشُعب في مختلف محافظات الجمهورية ويضم الملتقى أكثر من 100 مستثمر و50 حاضنة ومسرعات الأعمال.

ومن المقرر أن تتناول أولى جلسات المؤتمر دعم وتنمية الاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويتم فيها إلقاء الضوء على أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودفعه لعجلة التنمية في مصر، مما جعله القطاع الأكثر نموًا بين باقي القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسبة تصل إلى 16.5 % رغم التحديات العالمية التي يمر بها العالم من أزمة انتشار فيروس كورونا والتأثيرات السلبية للحرب الروسية على أوكرانيا.

وتأتي الجلسة الثانية للمؤتمر تحت عنوان «التحول الرقمي وتأثيره على الاقتصاد»، خاصة وأن التحول الرقمي في مصر أصبح ضرورة مُلحة ضمن أولويات الدولة المصرية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وحوكمة الأداء ودعم اتخاذ القرار بصورة أكثر دقة بناء على أُسس علمية سليمة.

تأثير التكنولوجيا على الأعمال بعد انتشار جائحة كورونا

ويعقبها جلسة ترصد تأثير التكنولوجيا على الأعمال بعد انتشار جائحة كورونا وتغيير ثقافة وبيئة الأعمال واتجاه الكثير من الشركات إلى نشر ثقافة العمل من المنزل.

كما يتناول المؤتمر مناقشة عدد من القضايا الهامة التي تخص الشركات الصغيرة والمتوسطة في بيئة الأعمال من خلال عدد من الجلسات الاستشارية المتخصصة.

كما تُولي الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أهمية كبيرة لرواد الأعمال والشركات الناشئة حيث خصصت عددا من الجلسات لمناقشة مستقبل الإبداع والابتكار وريادة الاعمال في مصر في ظل الدعم منقطع النظير الذي يحظى به أصحاب رواد الأعمال.

وتتناول الجلسات عددا من الموضوعات أبرزها: «دور حاضنات ومسرعات الأعمال وعلاقتهم بالشمول المالي لتطوير التكنولوجيات البازغة، وعوامل النجاح وأسباب الفشل في الشركات الناشئة، ومنظومة وسائل جذب الاستثمارات للشركات الناشئة في الدول والاقتصاديات النامية».

الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي

وخلال فعاليات المؤتمر تكشف الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي عن نتائج عدد من المسابقات التي أطلقتها مؤخرا وأبرزها الشركات المصرية المشاركة في معرض فيفا تك الدولي المقرر عقده في العاصمة الفرنسية باريس والمقرر انعقاده في الفترة من 15-18 يونيو الجاري.

الجدير بالذكر أن موقع سبيد نيوز SpeedNews يعد من المنصات الإخبارية المصرية المتخصصة في إبراز جميع الأحداث المحلية والعالمية الخاصة بالاقتصاد والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات.