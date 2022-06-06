فريق «صيدلة الألمانية» بالقاهرة يحصل على منحة في مجال علم الأورام المناعي

أعلن الدكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة و التكنولوجيا الحيوية بالجامعة الألمانية بالقاهرة، إنه وفريق عمله، حصلوا على إحدى المنح البحثية المقدمة من مركز «منير أرمانيوس للأبحاث MARC»، التابع لشركة «إيفا فارما»، لتنفيذ مشروعات الابتكار والتميز في مجال البحوث الدوائية في علم الأورام المناعي، وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة مستقلة بعد التنافس مع أكثر من 170 متقدما من معاهد بحثية وكليات طبية مختلفة على مدار 6 أشهر.

وأضاف «عبادي»، في بيان صحفي، أن المركز أجرى تقييما للمشروعات والتحكيم المحلي والدولي وأجرى العديد من المقابلات الشخصية مع المتقدمين حتى تم اختيار وإعلان الفائزين بالمنحة، وقام بتوزيع المنح على الفائزين الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، الدكتورة رانيا المشاط وزيره التعاون الدولي، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وبحضور كل من الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، والدكتور محمد العزيزي عميد الكلية، والدكتور محمد جاد وكيل كلية الدراسات العليا، والدكتور محمد عبد الحليم الباحث المشارك في المشروع.

صيدلة الألمانية بالقاهرة تفوز بمنحة في مجال البحوث الدوائية

وأشار «عبادي»، إلى أن مركز أرمانيوس يسعى لدعم الباحثين المصريين للنهوض بمستوى البحث العلمي في مصر، والوصول لحلول لأبرز المشاكل الصحية، وبأن هذه المنحة ستوجه لإجراء بحوث طبية ذات الأولوية لإحداث تأثير في مجالات العلاج المناعي للسرطان وأبحاث السرطان، والبكتيريا المقاومة للأدوية، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي NASH.

تعاون ثنائي بين صيدلة الألمانية بالقاهرة ومركز منير أرمانيوس للأبحاث

وتابع أن قيمة المنحة ستصل حتى 3 ملايين جنيه لكل بحث، ومدة التنفيذ الفعلية له تستمر لمدة عامين، مؤكداً أنه للمرة الأولى تخصص شركة قطاع خاص من الصناعات الصيدلية منح بحثية لاكتشاف أدوية جديدة لتغطية احتياجات طبية غير مستوفاة والتحول من صناعة صيدلية تنتج أدوية معروفة إلى صناعة صيدلية تنتج أدوية مبتكرة وهو ما يعد أمر جديدا في مصر يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور ياسر حجازي أن حصول كلية الصيدلة على هذه المنحة إن دل على شيء يدلل على تمتع الجامعة الألمانية في القاهرة بإمكانات بشرية علمية تطبيقية قادرة على مجابهة التنافسية بغية خدمة الصناعات الوطنية.