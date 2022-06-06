تنسيق الجامعات 2022.. موعد استقبال طلاب الشهادات العربية والأجنبية

استعدادات وإجراءات مكثفة، يجريها مكتب تنسيق القبول بالجامعات، تمهيدا لانطلاق أعمال تنسيق 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، إذ كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، انتهاء جميع أعمال الاستعدادات اللوجستية الخاصة بتنسيق قبول الطلاب الجدد، لافتة إلى استعدادات مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس والمحافظات.

تنسيق الجامعات الحكومية 2022

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مكتب التنسيق سيبدأ في مباشرة أعماله واستقبال الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021، وما يعادلها من شهادات «عربية وأجنبية» بمختلف الكليات، مطلع شهر يوليو المقبل، وفقا للضوابط والقواعد والإجراءات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تحذير من الكيانات الوهمية

أشارت المصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، أن الوزارة أصدرت العديد من التحذيرات والتوجيهات، للطلاب الراغبين في التقدم للكليات المختلفة، مشددة على الحذر من مروجي الإعلانات والكيانات الوهمية، منبهة على ضرورة التواصل مع الوزارة والأعلى للجامعات، للتأكد من قانونية الأوراق والتصاريح، والمؤسسات المعتمدة من التعليم العالي.

وأكد المصادر، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، تواصل عمليات المداهمة والإغلاق للمؤسسات التعليمية الوهمية، التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي، وتقدم الخدمة التعليمية دون وجود أي سند قانوني، يتيح لها العمل وتقديم الخدمة التعليمية ومنح الشهادات المعتمدة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف مهام عمل اللجنة القضائية.