رئيس «أمناء الجامعة الألمانية»: خرجنا 22 ألف طالب.. وقدمنا 60 ألف منحة منذ 2003 حتى 2022

أعرب الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن سعادته بوصول المشاريع البحثية الممولة الخاصة بالجامعة إلى 479.

منصور: الطلاب والأساتذة أهم ما يميز الجامعة الألمانية

وأضاف «منصور»، خلال احتفالية الجامعة الألمانية اليوم، بمناسبة مرور 20 عاما على إنشائها: «قدمنا 6070 منحة خلال 20 عاما، سواء منح كلية أو جزئية وهذا دليل على أننا نجحنا في جذب المتفوقين والمتميزين»، لافتا إلى أن أقوى ما يميز الجامعة هو الطلاب والأساتذة، ونحن جامعة النابغين ورواد الأعمال الذين فتحوا آفاقا لمصر وللجامعة.

وأشار «منصور» إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة خرّجت 22 ألفا و600 طالب، منذ 2003 حتى 2022، ولديها حاليا 12 ألفا و654 طالبا يدرسون في كلياتها، لافتا إلى أن 19 ألفا و342 طالبا سافروا إلى ألمانيا للدراسة من خلال الجامعة.

الجامعة الألمانية تحصل على المركز الثاني في التصنيف الإسباني

وتابع رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، قائلا: «تعد الألمانية، أول جامعة حصلت على هذا الاعتماد خارج حدود ألمانيا، ما أهلها للحصول مؤخرًا على المركز الثاني في التصنيف الإسباني SCIMAGO على مستوى الجامعات المصرية والـ569 عالميًا».

وشارك في احتفالية الجامعة الألمانية اليوم، بمناسبة مرور 20 عاما على إنشائها كل من فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، والدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن، والكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط، وبمشاركة عدد من الإعلاميين والصحفيين.

وشهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة مساء اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم الطلاب والخريجين الذين حصلوا على المنح التي خصصتها الجامعة لأوائل الثانوية العامة والشهادات المعادلة منذ افتتاحها عام 2003 وحتى عام 2022، وذلك تنفيذا لرؤية الجامعة بضرورة إتاحة الفرصة لكافة الطلاب المتفوقين في الالتحاق بالجامعة الألمانية، والحصول على تعليم عالي ألماني تعتمد برامجه الدراسية على وحدة التعليم والتعلم والبحث العلمي فى مرحلة ما قبل التخرج.