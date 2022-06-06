الخارجية الروسية: يمكن للحرب أن تتوسع لتناسب حجم أسلحة الغرب لأوكرانيا

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قرار عدد من دول الناتو، بمنع طائرته من المرور عبر أجوائها إلى صربيا، واصفاً القرار بأنه غير معقول.

وقال «لافروف» خلال مؤتمر صحفي اليوم، منذ قليل، إن دول الغرب ترسل إشارة واضحة لروسيا، بأنها لن تترك أي وسيلة لديها من أجل الضغط على موسكو.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: «محركي الدمى في بروكسل، (في إشارة إلى دول الناتو)، لم يرغبوا في منح روسيا منبراً في بلغراد للتعبير عن موقفها تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية».

وتابع وزير الخارجية الروسي أن الناتو يحتاج إلى دول مثل مقدونيا الشمالية والجبل الأسود لكي يتمكن من توسيع سيطرته ونفوذه المناهضين لروسيا في أوروبا.

وأكد «لافروف» أن الغرب يريد أن يحكم العالم عن طريق مبادئه الخاصة، لافتاً إلى أن موسكو قد تعمل على توسيع مساحة الحرب في أوكرانيا بحيث تتناسب مع حجم الأسلحة التي أرسلها الغرب إلى أوكرانيا.