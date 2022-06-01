لافروف: شركاؤنا في الخليج لن ينضموا للعقوبات الغربية على روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنّ موسكو تدعم المبادرة العربية التي طرحتها السعودية بشأن الدولة الفلسطينية.

وتابع لافروف قائلا: «حل الدولتين يمر باختبار صعب بسبب الأحداث الحالية»، مشيرا إلى أنّ الغرب هو من دفع أوكرانيا لتهديد أمن روسيا.

لافروف: نثمن التحركات الإيجابية بشأن اليمن

وأضاف الوزير الروسي: «شركاؤنا في الخليج أكدوا عدم انضمامهم للعقوبات الغربية على روسيا».

وثمّن وزير الخارجية الروسي التحركات الإيجابية بشأن اليمن لا سيما مبادرة السعودية والإمارات وعمان، وقال: «نأمل في تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن».

واتهم «لافروف» الغرب بسعيه لتشكيل عالم أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

واشنطن تزود كييف بالأسلحة

من جهته أكّد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تحاول بكل جهد سكب الزيت على النار، من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة.