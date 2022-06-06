فحص 12 ألف طفل حديث الولادة ضمن مبادرة «السمعيات» بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، توقيع الكشف الطبي على 12 ألفا و208 أطفال حديثي الولادة، خلال شهر مايو الماضي، وذلك في إطار مبادرة «السمعيات» التي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصا على صحة الطفل المصري، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

علاج ضعف وفقدان السمع

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تهدف إلى توقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث قامت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكل مراكز المحافظة بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 12 ألفا و208 أطفال حديث الولادة خلال شهر مايو الماضي.

وأكد الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمحافظة، أنه في حال اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع، وبعد التأكد يتم تحويله لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.

قافلة طبية بقرية زاوية الجدامي بمغاغة

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية زاوية الجدامي التابعة لمركز مغاغة اليوم وغد، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وتضم القافلة العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.