وائل عبدالعزيز يتخلى عن دعم شقيقته: «انتي اللي بايعة من 20 سنة»
كتب:
أحمد حسين صوان
02:17 م | الإثنين 06 يونيو 2022
ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل
شن وائل عبدالعزيز هجومًا حادًا على شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك بعدما أبدت رفضها التام لدعمه لها في ظل محنتها المرضية الأخيرة، متهمة له بقولها: «بعت أختك مقابل عربية مرسيدس».
وائل عبدالعزيز: «متعرفيش شيلت عنك إيه وحميتك إزاي»
وحذف وائل عبدالعزيز، منشور دعمه لها، ليكتب منشورًا آخر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يُهاجمها من خلاله، قائلًا: «أنا مش هرد عليكي والله وعلى قلة الأدب دي، أنتي متعرفيش أنا شيلت عنك إيه وحاميتك إزاي، وحاولت أطلع بيكي وبمشاكلك بأقل خساير، لكن أنتي مبتتعلميش».
وائل عبدالعزيز: «درس مرضك متعلمتيش منه حاجة»
وواصل شقيق ياسمين عبد العزيز هجومه قائلًا: «ربنا بيدي الإنسان دروس، ودرس مرضك متعلمتيش منه حاجة، ربنا يهديكي ولو على البيع أنتي بايعة من 20 سنة وإحنا اللي بنشتريكي».