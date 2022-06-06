ياسمين عبد العزيز تُهاجم شقيقها: «اتوكس.. بعت أختك بعربية مرسيدس»

وجه وائل عبد العزيز، شقيق الفنان ياسمين عبد العزيز، رسالة دعم إلى شقيقته بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة وإجرائها جراحة أمس، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز لها

ونشر وائل عبد العزيز، صورة تجمعه بشقيقته ياسمين، وعلق على الصورة قائلًا: «يا بنتي انتي ليكي إحنا بعد ربنا، وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله».

وردت ياسمين عبد العزيز عليه من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها على انستجرام، قائلة: «اتوكس أنت يا اللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس».

الأزمة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، كشفت عن تعرضها لأزمة صحية من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، إذ نشرت صورة لها وهي داخل المستشفى، عبر خاصية الإستوري وعلقت عليها قائلة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة».

وأشار مصدر مقرب في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز ذهبت إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية بسيطة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وأنها عادت إلى القاهرة برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي إلى القاهرة أمس، موضحًا أنها تتمتع بصحة جيدة داخل منزلها.

ياسمين تعلق على أزمتها الصحية

وعلقت «ياسمين» على أزمتها الصحية الأخيرة؛ خاصة مع عودتها إلى القاهرة قائلة: «تعلمك الشدائد دائما أنه ليس لك إلا الله»، عبر خاصية الإستوري بحسابها على «إنستجرام».

وكان شقيقها وائل عبد العزيز، أعلن عن تعرضه لحادث سير، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا كويس الحمد لله شوية كدمات محترمة بس اللي بيحصل ده بقاله 3 سنين مش طبيعي».