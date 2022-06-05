مصدر مقرب من ياسمين عبد العزيز: الفنانة سافرت خارج البلاد لإجراء فحوصات طبية

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز محركات البحث على «جوجل»، بعدما أعلنت تعرضها لوعكة صحية شديدة، إذ نشرت صورة لها من داخل المستشفى دون أن توضح تفاصيل تعرضها لأزمة صحية.

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

وأكد مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبد العزيز لـ«الوطن»، أنها سافرت من مصر مساء الأحد الماضي بصحبة ابنتها ياسمين، وذلك من أجل إجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على حالتها الصحية.

«أهم حاجة الصحة»، بهذه الكلمات كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن تعرضها لوعكة صحية، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية .

شقيق ياسمين عبد العزيز يتعرض لوعكة صحية

وكان شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد تعرض لحادث خلال الساعات القليلة الماضية، إذ كتب وائل عبد العزيز عبر صفحته الخاصة «فيس بوك»: «أنا كويس الحمد لله شوية كدمات محترمة بس اللي بيحصل ده بقاله 3 سنين مش طبيعي».

وحققت ياسمين عبد العزيز نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي عن طريق إعلان لإحدى الشركات، بالتعاون مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وتفاعل الجمهور مع الأغنية طوال شهر رمضان الكريم.

غياب ياسمين عبد العزيز عن الدراما

غابت ياسمين عبد العزيز عن دراما رمضان 2022، وذلك بعد نجاحها في مسلسل «اللي مالوش كبير» برمضان 2021.

تدور أحداث المسلسل حول إجبار والد غزل ابنته التي تجسد شخصيتها ياسيمين عبد العزيز على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب سيف الخديوي وتقع في حبه.