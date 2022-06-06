دنيا سمير غانم تستعيد ذكرياتها مع والدها: عمري ما هنسى وقفتك جنبي

استعادت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرياتها مع والدها الفنان الراحل سمير غانم بفيديو من مسلسل «لهفة» الذي شاركها بطولته وعرض في السباق الرمضاني 2015، معبرة عن حبها واشتيقاها الشديد له ولوالدتها الراحلة الفنانة دلال عبدالعزيز.

دنيا سمير غانم تعبر عن حبها لوالدها

ونشرت دنيا سمير غانم فيديو أحد مشاهد مسلسل «لهفة» عبر خاصية «الاستوري» بحسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، كتبت به: «بحبك يا بابي وعمري ما هنسى وقفتك جنبي في كل خطوة في حياتي، ربنا يرحمك يا حبيبي ويسعدك أنت ومامي حبيبتي».

وحلت يوم الجمعة 20 مايو الماضي الذكرى الأولى لوفاة الفنان سمير غانم، وحرص عدد كبير جدًا من الفنانين على إحياء ذكراه من خلال حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

تكريم اسم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز

وفي نفس اليوم، كرم المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 70 الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتسلمت الفنانة دنيا سمير غانم التكريم عن والديها، وقالت خلال حفل افتتاح المهرجان إنها تشعر بحالة حب كبيرة من الجميع خاصة بعد دعمها الفترة الماضية، وطالبت الجميع بالدعاء لوالديها.

آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم

يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي عرض في السباق الرمضاني عام 2019، وشاركها في بطولته كل من: سمير غانم، هشام ماجد، محمد سلام، بيومي فؤاد، شيماء سيف، عمرو وهبة، محمد أوتاكا، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار، وشريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي.