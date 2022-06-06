إيناس عز الدين تدعم ياسمين عبدالعزيز: «مش محظوظة بحياتها العائلية»

دعمت المطربة إيناس عز الدين، الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد تعرضها لأزمة صحية أخيرة، ومهاجمتها لشقيقها وائل عبدالعزيز.

وكتبت إيناس عز الدين عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»، «ياسمين عبدالعزيز، الحظ مش كله شغل ولا نجاح وهي مش محظوظة بحياتها العائلية والأسرية برغم جمالها وطيبة قلبها»، مضيفة «ربنا يعوض عليها في كل حاجة و يسعدها».

شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

ووجه وائل عبدالعزيز، شقيق الفنان ياسمين عبدالعزيز رسالة دعم إلى شقيقته بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة وإجرائها جراحة أمس، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز لها

ونشر وائل عبدالعزيز، صورة تجمعه بشقيقته ياسمين، وعلق على الصورة قائلًا: «يا بنتي انتي ليكي إحنا بعد ربنا، وتعبك تعبنا وفرحك فرحنا وإحنا معاكي ووراكي ليوم الدين.. معلش استحملي وكله هيعدي بأمر الله».

وردت ياسمين عبد العزيز عليه من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على انستجرام، قائلة: «اتوكس أنت يا اللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس»، قبل أن تتراجع عن حديثها وتحذف الاستوري.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كشفت عن تعرضها لأزمة صحية من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، إذ نشرت صورة لها وهي داخل المستشفى، عبر خاصية الاستوري وعلقت عليها قائلة: «أهم حاجة في الدنيا الصحة.. نعمة كبيرة».

وأشار مصدر مقرب لـ«الوطن»، إلى أنَّ الفنانة ياسمين عبد العزيز ذهبت إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية بسيطة بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، وأنها عادت إلى القاهرة برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي إلى القاهرة أمس، موضحًا أنها تتمتع بصحة جيدة داخل منزلها.