ضبط 1521 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أطنان من اللحوم الفاسدة

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1521) قضية تموينية متنوعة من بينهم (2) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (8,500 طن "أرز أبيض – زيت طعام") ، (388) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (20 طن أسمنت - 11,800 طن "دقيق – مكرونة – سكر – أرز - لحوم" – 53 عبوة سجائر ) .. وكذا (604) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 188 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 174 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 125 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 69 قضية توقف عن الإنتاج – 29 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (13,850 طن دقيق مدعم – 295 بطاقة تموينية) ، وكذا (13) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (3,750 أسمدة مدعمة – 23 إسطوانة بوتاجاز).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (56,400 طن – 53 عبوة سجائر – 295 بطاقة تموينية – 23 إسطوانة بوتاجاز) .. كان أبرزها الآتى:

ضبط (20 طن "أسمنت") معبأة داخل شكائر بدون مستندات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مورد البناء بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

ضبط (6,5 طن "زيت طعام") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (4٫5 طن "سكر حر – فول – أرز أبيض") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لتصرفه فى عدد (7,5 طن دقيق بلدى مدعم) بالإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على أموال الدعم.

ضبط (15٫1 طن "مقطعات دواجن – مقطعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مصنع للصناعات الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (1٫33 طن "مقطعات دواجن – مقطعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لبيع السلع المجمدة) بمحافظة القليوبية.

ضبط (1٫2 طن "دواجن كاملة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الغربية.

ضبط (5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضية بمضبوطات بلغت (66,85 طن أقماح محلية) – (12مخزن) أبرزها الآتى:

ضبط (12,38 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

ضبط (12 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة بنى سويف.

ضبط (10 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنيا.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (15) قضية بمضبوطات بلغت (310 قطعة "63 قطعة صوتية – 99 قطعة ضوئية – 148ملصق").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.