محافظ كفر الشيخ يوجه بإعداد قاعدة بيانات لطلاب الدبلومات لتسويق منتجاتهم

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الإثنين، مدرسة كفر الشيخ الثانوية المعمارية الزخرفية، لمتابعة امتحانات الدبلومات، بالإضافة إلى تفقد مدرسة الأمل للصم والبكم، وتابع أعمال الامتحانات من تصميم الطالبات لقطع الملابس ، وأعمال النجارة للطلاب.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سامح صديق، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ورحاب رشاد، مدير إدارة التربية الخاصة.

قاعدة بيانات للطلاب لتسويق منتاجاتهم

ناقش محافظ كفر الشيخ، الطلاب والطالبات فيما يقومون به من تصميمات، موجها بإعداد قاعدة بيانات بأسمائهم، لمساعدتهم على العمل أثناء وعقب التخرج، وتسويق منتجاتهم، وإقامة معارض لها.

ويؤدي طلاب الدبلومات الفنية بأنواعها الثلاثة: زراعي، صناعي وتجاري، امتحاناتهم هذه الأيام وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث استعدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ للامتحانات، من حيث التجهيزات اللوجيستية.

تجهيز لجان الدبلومات الفنية بكفر الشيخ

قال محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه جرى الاستعداد لامتحانات الدبلومات الفنية وتجهيز المدارس والحرص على تعقييم اللجان يوميا، قبل وبعد الامتحان، حفاظا على صحة وسلامة الطلاب، فضلا عن توفير الجو المناسب للمراقبين وتجهيز الاستراحات الخاصة بهم لتتم الامتحانات دون شكاوى، مضيفا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل المديرية، لتلقي شكاوى الطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات.