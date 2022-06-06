بيت السحيمي بعد ظهوره في «راجعين يا هوى».. مواعيد الزيارة والحفلات

بعد الاهتمام الذي حظي به بيت «السحيمي»، بالدرب الاحمر بشارع المعز، عقب تصوير عدد من مشاهد مسلسل «راجعين يا هوى»، بطولة الفنان خالد النبوي، والذي أذيع خلال شهر رمضان، تزايد تساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مكان التصوير وإمكانية زيارته ومواعيد الزيارة.

مواعيد زيارة بيت السحيمي

وقال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية إن المنزل الذي يتوسط الدرب الأصفر بين شارعي المعز والجمالية يمكن زيارته يوميا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا هو ونحو سبع مناطق أثرية أخرى بتذكرة تبلغ 20 جنيها للمصري و10 جنيهات للطالب المصري حيث يتمكن زوار المنزل من زيارة الصحن والغرب في الطابق السفلي والغرف العلوية التي تضم قطع أثاث ومشربيات تطل على شارع المعز والاستمتاع بأجواء تاريخية تعود للعصر العثماني.

الزيارة الليلية لبيت السحيمي

ويمكن زيارته ليلا ومشاهدة الفاعليات التي يستضيفها مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الثلاثاء 7 يونيو، حيث يستضيف المركز حفل جديد لفرقة قصر الغوري للموسيقي العربية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتقدم الفرقة مجموعة من أغاني الطرب والفن الأصيل بينها «حب إيه»، أداء ريهام اسماعيل، «كل ده كان ليه»، أداء أحمد شحاته، «بقي عايز تنساني»، أداء سها الهواري، «يا ليلة ما جاني الغالي»، أداء محمود حسانين، «دوبني دوب»، أداء الفرقة، «أسمر يا اسمراني»، أداء زينب عادل.

كما شهد بيت السحيمي تدشين مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة تحت إشراف الفنان الكبير مسعد خضير البورسعيدي وذلك عبر منحة مجانية للدراسة بها من خلال قطاع صندوق التنمية الثقافية لمدة عامين.