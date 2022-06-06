لاتفيا: حظر بث 80 قناة تليفزيونية روسية داخل البلاد

فرضت جمهورية لاتفيا، حظراً على بث جميع القنوات التلفزيونية الروسية، لافتة إلى أن قرار الحظر سوف يشمل نحو80 محطة وقناة إعلامية تليفزيونية روسية، على أن يتمّ تنفيذ هذا القرار بداية من 9 يونيو الجاري، وفقاً لما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

وقال المجلس الوطني للإعلام الإلكتروني في جمهورية لاتفيا، وفقاً لوكالة «LETA» اللاتفية للأنباء، إنَّ هذا القرار تمّ اتخاذه وفقاً لقاعدة قانونية في البلاد تنص على أنه يمكن حظر أي وسيلة إعلام تهدد أمن وسلامة دولة أخرى واستقلالها في إشارة إلى أوكرانيا.

فرض الحظر حتى انتهاء العملية العسكرية الروسية

وأضاف المجلس الوطني للإعلام اللاتيفي أنَّ الحظر سيبدأ اعتباراً من 9 يونيو الجاري على أن يبقى ساري المفعول حتى انتهاء العملية العسكرية الروسية التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

ويعد حظر القنوات الروسية داخل لاتفيا، ضمن العقوبات التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، التي تأتي ضمن سلسلة من العقوبات سواء سياسية أو اقتصادية، كان آخرها حزمة العقوبات السادسة التي فرضتها دول الاتحاد الأوربي ضد روسيا، التي كان من ضمنها تخفيض الاعتماد بشكل تدريجي على الغاز الروسي.

الحرب الروسية الأوكرانية تدخل شهرها الرابع

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الرابع على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر 24 فبراير الماضي، شن بلاده عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

وأكّد الرئيس الروسي أن العملية العسكرية في أوكرانيا ليس لها إطار زمني، وأنها سوف تنتهي بمجرد الانتهاء من تحقيق أهدافها الرئيسية التي تضمنت عدة أهداف من بينها وقف تمدد حلف شمال الأطلسي الناتو بالقرب من الحدود الروسية، وكذلك منع عسكرة أوكرانيا من قبل عدة دول غربية في مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.