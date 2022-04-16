لاتفيا تعترف بتدريب ودعم القوات الأوكرانية: تنازلنا عن ثلث ميزانيتنا

أعلنت وزارة دفاع لاتفيا أن قواتها تقدم تدريبات عسكرية للجنود الأوكرانيين، موضحة أن إجمالي مساعداتها العسكرية لكييف تجاوزت 200 مليون يورو، وهو ما يعادل ثلث ميزانيتها الدفاعية.

لاتفيا تتخلى عن ثلث ميزانيتها العسكرية لأجل أوكرانيا

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها، أنها نظمت تدريبا لـ القوات الأوكرانية على العمل بطائرات بدون طيار، منوهة إلى أنَّ الـ200 مليون يورو التي قدمت في هيئة مساعدات عسكرية إلى كييف تضمنت الأسلحة، والمعدات العسكرية الشخصية، إلى جانب الذخيرة وحصص الإعاشة الجافة، فضلا عن الأسلحة المضادة للدبابات، وأنظمة ستينجر للدفاع الجوي، بحسب وكالة «روسيا اليوم».

وفي السياق، أعلن الرئيس اللاتفي إيجيلس ليفيتس، أن بلاده أنفقت ثلثي ميزانيتها الدفاعية خلال مساعداتها العسكرية لأوكرانيا، فيما كشف وزير الدفاع عن تسليم كييف طائرات دون طيار، تعمل كأجهزة استطلاع لكل من وحدات السرايا والكتائب.

لاتفيا تهاجم روسيا بسبب فنلندا والسويد

وفي سياق آخر، علق وزير خارجية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، على مساعي فنلندا والسويد بالانضمام إلى الناتو، مرحبا بتلك الخطوة التي أكد أن بلاده ستدعمها وأن هذا القرار سيادي متروك لتلك الدول والناتو فقط، وليس لروسيا حق الاعتراض عليه، متهما موسكو باتباع ما اسماها بسياسة تهديد الجيران، وفقا لما نشرته قناة «العربية».

جاءت تلك التصريحات عقب تحذيرات سابقة لوزارة الخارجية الروسية، من العواقب الوخيمة التي ستلحق بكل من فنلندا والسويد، حال انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ما سيمكن الحلف المعادي لموسكو من مضاعفة حدوده المشتركة مع روسيا، وهو الأمر الذي ترفضه موسكو وكان سببا رئيسيا وراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرنيا.

وشنت روسيا عمليتها العسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لحماية حدودها الشرقية من تمدد حلف الناتو، فضلا عن القضاء من أسمتهم بالنازيين الجدد.