وزيرة البيئة : بعض المحميات الطبيعية تساهم فى تحقيق التوازن البيئي

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم تسليم 15 مدفنا صحيا، وجاري العمل في 7 مدافن بنسب عمل وصلت تقريبا إلى 97%، وذلك ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات باعتبارها الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت، ومتابعة التنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها في قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأضافت «فؤاد»، أنه فيما يخص المحطات الوسيطة لنقل المخلفات سلمنا 17 محطة وجاري العمل في 35 محطة بمحافظات الجمهورية المختلفة، متابعة: «المخلفات مش فلوس، ولكنها حالة قائمة، والدولة نفذت بنية تحتية لهذه المنظومة لم تأخذ الوزارة عليها مقابل، وتقوم طوال الوقت على تشجيع القطاع الخاص للعمل وتذليل أية معوقات قد تحول دون قيام القطاع الخاص بهذا الدور».

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك بعض المحميات الطبيعية لا ينطبق عليها فكرة الاستثمار بل وجودها للمساهمة فى تحقيق التوازن البيئى، ومن ثم لا يتم تنفيذ أنشطة اقتصادية بهذه المحميات، فى الوقت الذى تعمل الوزارة فيه على تغيير الثقافة والموروث لدينا حول فكرة المحميات الطبيعية.

تحرير محاضر تعدي على مجرى النهر

وأكدت أن الوزارة تحرر محاضر تعدي على مجرى النهر، كما تقوم بتحرير مخالفات أيضا على المنظومة الصحية حال التفتيش مع وزارة الصحة على المنشآت، مشيرة إلى أن جهاز شئون البيئة ينعقد كل 3 أشهر، وتوقف عن الإنعقاد لمدة 6 أشهر فى الفترة من شهر يوليو 2018 للحصول على شرعية قانونية، وبعد صدور القرار من رئيس مجلس الوزراء ينعقد حاليا مرة كل ثلاثة شهور.

وأشارت الوزيرة، إلى إحالة ملف سرقة عدد من مهمات فرع البيئة بنطاق القاهرة الكبري للتحقيق، وأن الوزارة تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»، من خلال تحويل المخلفات الزراعية لغاز وسماد عضوى من خلال إنشاء وحدات البيوجاز، إضافة إلى زراعة 22 ألف شجرة فى العام الماضي.

ألف طن مخلفات إلكترونية

وأكدت وزير البيئة، أنه يتم تدريب الشباب لفتح مشروعات صغيرة فى هذا الملف وذلك من خلال منحهم تيسيرات وتسهيلات ودعم لتعزيز دورهم فى المنظومة، لافته إلى أن الوزارة تعمل على ملف المقالب، إضافة لملف القمامة في الترع والمصارف حيث يتم العمل من خلال حصر شامل بالكمية الموجود وتكلفة رفعها حيث يوجد 2 مليون طن مخلفات قائمة.

وتابعت فؤاد: «فيما يخص المخلفات الإلكترونية، تم إجراء حصر لها حيث يوجد ألف طن مخلفات إلكترونية، وتم تدشين حملة توعية جمعنا ما يقرب من 18 طن فى فترة 6 أشهر فقط، كما تم تحسين تلوث الهواء بنسبة بلغت 25% وتم تطوير ما يقرب 56 من الفحم النباتي، وتخصيص 340 مليون يورو لتوفيق أوضاع المصانع من خلال تركيب فلاتر، وتحسين أوضاع ما يقرب من 60 منشأة صناعية وجاري العمل على تحسين باقى المنشآت تباعا».

واستكملت: «هناك استراتيجية لـ تحويل السيارات لتعمل بالكهرباء، ووزارة البيئة معنية بأنه حال عمل 200 أتوبيس بمحافظة القاهرة على سبيل المثال بالكهرباء ما هو العائد جراء عمل هذه الأتوبيسات وما سينتج عن هذه الأتوبيسات من تخفيض لنسبة التلوث».