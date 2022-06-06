«التضامن»: برنامج فرصة يواصل جلسات الدعم وتعديل السلوك بمحافظة دمياط

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي يعقد جلسات الدعم والتحفيز وتعديل السلوك بمحافظة دمياط، بعد أن عقد لقاء تدريبى معهم، مشيرة إلى أن برنامج فرصة، يهدف إلى دمج المستفيدين في سوق العمل، والعمل على تمكينهم اقتصاديا، وتأهيليهم لإيجاد فرص عمل مناسبة.

برنامج فرصة هدفه الانتقال من مرحلة الإتكالية

ولفتت التضامن، في تقرير على الصفحة الرسمية للبرنامج على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه برنامج فرصة هدفه الانتقال من مرحلة الإتكالية إلى الاستقلالية المالية، وكذلك التمكين للأسر الأولى بالرعاية، والمستهدفة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة».

خطوات الاشتراك ببرنامج «فرصة»

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك العديد من الخطوات للاشتراك فى برنامج فرصة لـ«التمكين الاقتصادى»، والذى يتم كالتالي:

- التسجيل على موقع البرنامج على شبكة الإنترنت.

- يمكن الحصول على برنامج «فرصة» من خلال الاتصال بمسؤول بالبرنامج والمتواجد بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بكل محافظة.

- يمكن للمستفيد الاتصال المباشر مع الرائدات المجتمعيات وكذلك الميسرات الاجتماعيين المتواجدين فى القرية أو المدينة التابع لها المستفيد.

- الوصول إلى برنامج فرصة من خلال التواصل مع منصات التوظيف مثل فرصنا وشغلنى وذلك على شبكة الإنترنت.

الفئات المستهدفة من برنامج فرصة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج فرصة يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 وحتى 55 عاما، من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو من مستفيدى معاش الضمان الاجتماعي، وكذلك أفراد الأسر القادرين على العمل فى الفئة العمرية 19 حتى 55 سنة، والذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة، لافتة إلى أن البرنامج يهدف إلى إتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة.