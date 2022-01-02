6 خطوات للاستعلام عن فاتورة كهرباء يناير 2022 بشركة مصر الوسطى

يبحث مشتركو الكهرباء من أصحاب العدادات التقليدية بمحافظات «الفيوم- بني سويف - المنيا - الوادي الجديد - أسيوط»، الواقعة في نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بالطرق التي أتاحتها الشركة، عن خطوات الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء عن شهر يناير 2022.

6 خطوات للاستعلام عن فاتورة يناير 2022 بشركة مصر الوسطى

وكشفت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن 6 خطوات يجب على المشتركين الواقعين في نطاق عملها اتباعها للاستعلام عن فاتورة شهر يناير 2022 تحت شعار «معك خطوة بخطوة للاستعلام عن الفاتورة الخاصة بك»، وهي كالتالي:

- اختيار المشترك القطاع التابع له، ويقصد به المحافظة التي يوجد بها المنزل أو النشاط.

- تحديد المشترك طالب الاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة، الفرع التابع له وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى، ويقصد به المدينة التي يوجد بها المنزل أو النشاط.

- كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

- الضغط على أمر إظهار الفاتورة، وتظهر آخر فاتورة كهرباء أو فاتورتين سابقتين، ويمكن استعراضهما بالسهم؛ فعلى اليمين «فاتورة سابقة»، والرجوع للفاتورة الأخيرة بالسهم الموجود على اليسار «فاتورة تالية».

عدم ظهور الفاتورة

- إذا لم تظهر للمشترك الفاتورة، عليه التأكد من إدخال الفرع بشكل صحيح، وكذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة، ومحاولة كتابتها مرة أخرى.

- يمكن للمشترك أيضًا الاستعلام من جديد.