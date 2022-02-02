كيف تستعلم عن فاتورة كهرباء شهر فبراير 2022 بشركة مصر الوسطى

يبحث مشتركو عدادات الكهرباء التقليدية والقديمة بالمراكز والأحياء والقرى التابعة لمحافظات شمال الصعيد، عن الآليات التي وفرتها الشركة للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير 2022 إليكترونيًا في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، للحد من التجمعات لمواجهه انتشار فيروس كورونا.

كيفية الدخول علي رابط شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للاستعلام عن فاتورة شهر فبراير 2022

وخصصت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية رابط للمشتركين بنطاق عملها في 5 محافظات هي «بني سويف - الفيوم - المنيا- أسيوط - الوادي الجديد»، للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير الجاري 2022 من هنا.

خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك الفاتورة بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن شهر فبراير 2022

وطالبت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية المشتركين باتباع عدد من الخطوات للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر فبراير 2022 وهي كالتالي:

الخطوة الأولى

الدخول على موقع شركة كهرباء مصر الوسطى

الخطوة الثانية

اختيار القطاع التابع له وهو المحافظة التي يوجد بها منزلك أو نشاطك.

الخطوة الثالثة

اختيار الفرع التابع لك وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى، والفرع هو المدينة أو المركز محل منزلك أو نشاطك.

الخطوة الرابعة

كتابة رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

الخطوة الخامسة

الضغط على أمر إظهار الفاتورة وسوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء.