عودة الحياة لمدارس شنغهاي بعد 3 أشهر من الإغلاق

فتحت مدارس شنغهاي، اليوم الاثنين، أبوابها مجدداً أمام الطلاب بعد إغلاق صارم بسبب تفشي فيروس كورونا في المدينة الصينية، وفق ما نقلته قناة العربية.

عودة الطلاب إلى المدارس في شنغهاي

وعبر الطلاب عن مشاعر مختلطة من السعادة بالعودة إلى مقابلة الزملاء مرة أخرى، والخوف من إغلاق المدارس وتفشي الفيروس في المدينة من جديد.

واشترطت المدارس عدة خطوات لعودة الطلاب، شملت إحضار اختبارات تفيد سلبيتهم لفيروس كورونا المستجد، ومسح رمز الاستجابة السريعة لعرض نتيجة اختبار كوفيد 19، بالإضافة إلى المرور أمام مستشعر حراري قبل الدخول إلى المدرسة.

ويشار إلى أنّ شنغهاي البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة أنهت عمليات الإغلاق لمعظم السكان في الأول من يونيو الجاري.

رصد إصابات جديدة لكورونا

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اكتشفت شنغهاي ثلاث إصابات مجتمعية أخرى حيث أصدرت السلطات الصحية المحلية في الصين تحذيرًا لسكان المدينة البالغ عددهم 25 مليونًا من أن عودة ظهور متغير Covid-19 Omicron يمكن أن يعطل سبل العيش والأعمال مرة أخرى بعد رفع الإغلاق.

ومن جهته، صرح مفوض الصحة بالمدينة وو جينجلي في إفادة صحفية مساء الأحد، بأن الحالات المتفرقة في العاصمة التجارية للبر الرئيسي يمكن أن تنتشر بسرعة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لقطع سلاسل انتقال العدوى.

وقال إن الإصابات المجتمعية التي تم رصدها في الأيام الأخيرة منتشرة في جميع أنحاء المدينة، ومن المرجح أن تؤدي إلى عودة ظهور المرض، ويجب أن نكون في حالة تأهب شديد لخطر انتقال الفيروس.

وارتفع إجمالي الإصابات المجتمعية منذ أن خففت شنغهاي رسميًا من الإغلاق على مستوى المدينة في 1 يونيو إلى 13 حالة، وتم تحديد ستة منها خلال مهرجان قوارب التنين.