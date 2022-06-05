يوم الكوارث: زلزال قرب ألاسكا وحرائق غابات بباكستان وسيول جنوبي الصين

شهدت عدة مناطق حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضيبة، عدة أحداث، كان أبرزها الزلزال، الذي ضرب جزر الفئران وجزر ألوشيان بالقرب من ولاية ألاسكا الأمريكية، دون الإبلاغ عن وقوع إصابلات أو حدوث موجات المد العاتية «تسونامي»، فيما شهدت الصين، هطول أمطار غزيرة في جنوبي البلاد، ما دفع السلطات، إلى رفع الاستجابة الطارئة للسيطرة على الفيضانات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزر الفئران وجزر ألوشيان بالقرب من ولاية ألاسكا الأمريكية، وقال «المعهد الجيولوجي الأمريكي لرصد الزلازل»، إلى أن الزلزال وقع على عمق 104.6 كيلو متر عند ملتقى دائرة عرض 52.067 شمالا وخط طول 178.280 شرقا.

«المعهد الجيولوجي الأمريكي»: من غير المتوقع حدوث موجات المد العاتية «تسونامي»

وقال «المعهد الجيولوجي الأمريكي»، إنه من غير المتوقع حدوث موجات المد العاتية «تسونامي» بعد الزلزال، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

مقتل 4 أشخاص بينهم 3 نساء أثر اندلاع حريق هائل في غابة شمال غربي البلاد

وفي باكستان، لقى 4 أشخاص مصرعهم بينهم 3 نساء، على إثر اندلاع حريق هائل في غابة شمال غربي البلاد، وتعد المرة الثانية التي تتعرض لها البلاد في أقل من أسبوعين، واجتاحت الحرائق، مساحات شاسعة في منطقة شانجلا التابعة إلى إقليم «خيبر باختونخوا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقال المسؤول المحلي في «شانجلا»، في تصريح صحفي، ضياء الرحمن، إن السلطات المختصة أرسلت المزيد من الفرق إلى الموقع، فيما كافح رجال الإطفاء لإخماد النيران، رغم صعوبة التضاريس الجبلية للمنطقة.

وفي هولندا، أوقفت شركة الخطوط الجوية الهولندية «كيه إل إم» نقل الركاب من المطارات الأوروبية إلى العاصمة «أمستردام» اعتبارا من بعد ظهر أمس السبت، نظرا للظروف الجوية السيئة وأعمال الصيانة في المدرج بـ«مطار سخيبول»، فيما تكدس عدد كبير من الركاب في المطار الهولندي بسبب التأجيل.

وفي الصين، رفعت السلطات، برفع الاستجابة الطارئة للسيطرة على الفيضانات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث وسط استمرار هطول الأمطار الغزيرة في جنوبي البلاد.

ويوجد في الصين نظام استجابة للطوارئ مكون من 4 مستويات للسيطرة على الفيضانات، والمستوى الأول هو أكثرها شدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بعض المناطق الصينية تشهد عواصف الرعدية

وكان من المتوقع، أن تضرب موجة جديدة من الأمطار الغزيرة الأجزاء الجنوبية والشمالية الشرقية، أمس السبت، اليوم الأحد، حيث شهدت بعض المناطق الصينيةعواصف رعدية ورياح قوية.

وأشارت السلطات الصينية، إلى تجاوز بعض الأنهار في مناطق بمقاطعات: «هونان-تشجيانج-جيانجشي-قوانجدونج-قوانجشي-قويتشو»، مستويات التحذير من الفيضانات.

ونشطت «اللجنة الوطنية للحد من الكوارث» ووزارة «إدارة الطوارئ»، بشكل مشترك، استجابة طارئة من المستوى الرابع للفيضانات في مقاطعة هونان جنوبي البلاد.