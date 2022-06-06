غداً.. فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، عن بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية اعتباراً من غد الثلاثاء، في مقر مديرية التربية والتعليم، بجوار مجمع المحاكم، في مدينة الإسماعيلية.

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم أن تلقي طلبات التظلم مستمر لمدة 5 أيام متواصلة، إلى أن يتم البت في تظلمات الشهادة الإعدادية بمعرفة موجهي المواد، ومنح أي طالب الدرجات المستحقة له، حال وجود أي خطأ.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وأنهى مصححو كنترول الإسماعيلية عمليات التصحيح والمراجعة يوم السبت الماضي، لأوراق امتحانات الشهادة الإعدادية، بعد 10 أيام متواصلة من التصحيح، حيث اعتمد محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف فهمي بشارة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022، أمس الأحد، بنسبة نجاح 74%.

أسماء أوائل الإعدادية بالإسماعيلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية أسماء العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية هذا العام، بتفوق الفتيات على البنين في المراكز الأولى، حيث جاءت أسماء الأوائل:

- الطالبة مريم سليمان مسعد مجاهد، من مدرسة هيئة قناة السويس (عربي)، المركز الأول على مستوى المحافظة، بمجموع 279 درجة.

- الطالبة نور محمد السيد، من مدرسة المجمع التعليمي (عربي)، المركز الأول مكرر، بمجموع درجات 279 درجة.

- الطالبة سهيلة طارق فاروق محمود، من مدرسة أمون الخاصة (عربي)، المركز الثالث، بمجموع 278.5 درجة.

- الطالبة سارة مصطفى نزيه السيد، من مدرسة السلام الإعدادية، المركز الثالث مكرر، بمجموع 278.5 درجة.

- الطالبة خديجه خالد مصطفى مأمون، من مدرسة المجمع التعليمي (لغات)، المركز الثالث مكرر، بمجموع 278.5 درجة.

- الطالب زياد طارق طه محمد، من مدرسة القديس يوسف (لغات)، المركز الثالث مكرر، بمجموع 278.5 درجة.

- الطالب أنس أسامة إبراهيم علي، من مدرسة المجمع التعليمي (عربي)، المركز الثالث مكرر، بمجموع 278.5 درجة.

- الطالب محمد وائل سعد أحمد، من مدرسة الطائف الرسمية (لغات)، المركز الثالث مكرر، بمجموع 278.5 درجة.

- الطالبة رحمة محمد حسين إبراهيم، من مدرسة المجمع التعليمي (لغات)، المركز التاسع، بمجموع 278 درجة.

- الطالب مازن محمد كامل عبدالله، من مدرسة هيئة قناة السويس (لغات)، المركز التاسع مكرر بمجموع 278 درجة.

- الطالبة آلاء محمد محمود مصطفى، من مدرسة الطائف الرسمية (لغات)، المركز التاسع مكرر بمجموع 278 درجة.

- الطالبة حليمة محمد عبدالحي علي، من مدرسة هيئة قناة السويس (لغات)، المركز التاسع مكرر بمجموع 278 درجة.