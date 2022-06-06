«حياة كريمة» تسلم سيارتي إسعاف مجهزتين لأهالي قرية جريس بالمنوفية

حققت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المعادلة الصعبة، التي أطلقت من أجلها، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إذ تعتمد المبادرة، على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التي من شأنها ضمان تلك الفئة، وتحسين ظروف معيشتهم.

سيارتان إسعاف لأهالي قرية جريس بالمنوفية

وفي إطار المبادرة الرئاسية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة، تسليم سيارتي إسعاف مجهزتين بأعلى الإمكانات، لأهالي قرية جريس في محافظة المنوفية، استجابة لمطالبهم، للمساعدة في إنقاذ مصابي الحوادث أو الحالات المرضية، التي كانت تواجه صعوبات للوصول إلى أقرب نقطة إسعاف، بالإضافة إلى إنشاء وحدة إسعاف بالقرية، مجهزة على أعلى مستوى، لتكون في خدمة الأهالي ورعايتهم على مدار اليوم.

نقطة إسعاف مجهزة بأعلى الإمكانيات لأهالي قرية بهيج ببرج العرب

وكانت مؤسسة حياة كريمة، أعلنت تسليم نقطة إسعاف مجهزة بأعلى الإمكانات، لأهالي قرية بهيج ببرج العرب محافظة الإسكندرية، استجابة لمطالبهم، للمساعدة في إنقاذ مصابي الحوادث أو الحالات المرضية، التي كانت تواجه صعوبات للوصول إلى أقرب نقطة إسعاف.

14 سيارة جديدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وفي سياق منفصل تسلمت محافظة الإسماعيلية، اليوم، 14 سيارة اسعاف جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المخصصة للطوارئ، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ستستهم بشكل كبير في تأمين زيارات المواطنين وأهالي المحافظات المجاورة للإسماعيلية للشواطئ والأندية في فصل الصيف، بحسب ما أعلنه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية.

وأشار «درويش»، إلى أن السيارات ستنتشر في أقرب النقاط للأندية والحدائق والمتنزهات، إضافة لتعديل خطط الإنتشار علي الطرق السريعة والصحراوي، مضيفا أن مرفق إسعاف الإسماعيلية يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية لتقليل زمن وصول السيارات إلي مكان الحوادث، بالإضافة إلي الدفع بعدد كبير من السيارات في وقت واحد بالحوادث الكبيرة لنقل كافة المصابين في أسرع وقت.