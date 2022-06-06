ضبط 400 «طربة حشيش» في ضربة أمنية لتجار المخدرات بفايد

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة فايد، في محافظة الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد جمال عمر، من ضبط عنصر إجرامي خطر تخصص في الإتجار في مخدر «الحشيش»، يمارس نشاطه على نطاق واسع بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتردد أحد العناصر الإجرامية على الظهير الصحراوي وبعض المزارع في مركز فايد، لبيع والإتجار في مخدر «الحشيش».

فريق بحث جنائي لتتبع تحركات المطلوب

وشكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث جنائي، بإشراف اللواء طلعت عبدالهادي، مدير مباحث الإسماعيلية، ضم النقباء أحمد ممتاز، ومحمود عبداللطيف، وعلي طه، وزياد إسماعيل، وأحمد حفني، معاوني مباحث مركز شرطة فايد.

وتتبع فريق البحث تحركات العنصر المطلوب، والأماكن التي يتردد عليها في دائرة المركز لمزاولة نشاطه الإجرامي، وتحديد أماكن اختبائه، ومكان تخزين المواد المخدرة.

وأسفرت حملة مكبرة، بقيادة النقيب أحمد ممتاز، عن إلقاء القبض على المتهم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر «الحشيش»، وصلت إلى 400 «طربة»، تُقدر قيمتها بحوالي 2 مليون جنيه.

ضربات أمنية لمروجي المواد المخدرة

ووجهت مديرية أمن الإسماعيلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عدة ضربات أمنية للعناصر الإجرامية والخارجين على القانون، خلال الفترة الماضية، أسفرت عن ضبط كميات من المواد المخدرة، منها «الشابو» و«الهيروين».

وفي وقت سابق، تمكنت مديرية أمن الإسماعيلية من إلقاء القبض على 5 تشكيلات عصابية في أقل من شهر، بكميات كبيرة من المواد المخدرة، اختلفت ما بين «الحشيش، والهيروين، والشابو، والهيدرو».

وأمرت النيابة العامة في الإسماعيلية بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على المواد المضبوطة، وطلبت سرعة تحريات المباحث الجنائية حول المتهمين.