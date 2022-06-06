مستثمرو السياحة: إقبال على سانت كاترين في مايو الماضي.. والإشغال يصل 85%

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن نسب الإشغال بفنادق سانت كاترين خلال مايو الماضى تراوحت بين 75 و85%، لافتا إلى أن الشهر الماضى شهد توافد أعداد جيدة من السياح الروحانيين «الدينيين» الذين قدموا لزيارة سانت كاترين والقدس والأردن ضمن برنامج سياحى واحد.

وتابع بالرغم من قلة أعداد الغرف الفندقية بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء إلا أن نسب الإشغال خلال شهر مايو كانت جيدة للغاية".

مشرووع التجلى الأعظم بسانت كاترين

وأضاف لـ«الوطن» أنه بعد إفتتاح مشروع التجلى الأعظم بسانت كاترين خلال الشهور المقبلة فإن نسب الإشغال بفنادق المدينة سيرتفع بشكل كبير،مطالبا بالعمل على تطوير البنية التحتية وزيادة المنشآت الفندقية والسياحية، فضلا عن ضرورة تطوير مطار سانت كاترين وتجهيزه لإستقبال الطائرات ذات الطرازات المتوسطة والكبيرة والتى تقل سياحا.

وأوضح عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، أن مدينة سانت كاترين هى مدينة تمتلك أنماط سياحية متعددة حيث تمتلك نمط السياحة الدينية والروحانية ،إضافة إلى نمط السياحة الترفيهية ونمط السياحة الإستشفائية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال والسفارى .

وأشار «عبد اللطيف» إلى ضرورة قيام وزارة السياحة ممثلة فى الهيئة العامة للتنشيط السياحى بحملة ترويجية وتنشيطية لسانت كاترين تٌبرز الإمكانات الدينية والروحانية التى تتمتع بها المدينة التى أقام ومر بها عدد من الرسل والأنبياء.

تطوير سانت كاترين

ولفت عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إلى أن عملية تطوير سانت كاترين يمر بـ 3 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى العام الماضى، فيما سيتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة خلال العام الجارى 2022، موضحا أن هناك مشروعات عملاقة تتم حاليا على أرض سانت كاترين مثل مشروع التجلي الأعظم، وإعادة تشغيل مطار سانت كاترين ليسع 600 راكب في الساعة، وكذلك إنشاء منتجعات وفنادق تتماشي مع البيئة الموجودة لسانت كاترين، وافتتاح مستشفى على أعلى مستوى، وممشى سياحي وتطوير النزل البيئي، وإنشاء طرق جديدة بين سانت كاترين والطور، وسانت كاترين وشرم الشيخ .