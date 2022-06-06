سراب السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها بسبب صورة

بينما كان يعم الهدوء فجر أحد الأيام، وقف الشاب العشريني يرتقب المنزل المراد بنظرات قلقة ومترددة، وفي غضون دقائق معدودة قرر أن يتغلب على خوفه ويتجه لذلك المنزل، ليقرر إنهاء حياة الزوج المغدور، بعدما خدعته الزوجة بصورة مُزيفة لها من خلال السوشيال ميديا، حتى تملك منه الشيطان وغرم بها، وساعدها على التخلص من زوجها.

الاستعانة بصديق في قتل الزوج

«إن كيدهن عظيم» مقولة تعبر عن حالة الزوجة الخائنة، تمتلك دهاء ومكرا يتعلم منه الشيطان، رسمت وخططت لجريمة بشعة، تعود البداية عندما تزوجت فتاة من ابن عمها بمحافظة الإسكندرية، الذي يكبرها بعدة أعوام، لكن حياتهما الزوجية كانت مليئة بالمشاكل والأزمات التي عصفت بعشهما، حاول الأقارب التدخل لحلها دون جدوى، عندما أيقنت الزوجة أن لا فرار لها من حياتها التعيسة، قررت أن تتخلص من زوجها، فكرت في قتله كثيرا، لكن محاولاتها باءت بالفشل، يقينها بقتل الزوج دفعها لحيلة شيطانية خبيثة وهي الاستعانة بصديق.

استدراج شاب بواسطة صورة سيدة حسناء

بعد تدبيرها الخطة المحكمة وجدت ضالتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دشنت الزوجة صفحة على «فيسبوك»، ووضعت عليها صورة سيدة حسناء، زاعمة بأنها صورتها، فتبارى الشباب للحديث معها عبر خاصية «الشات» في غياب زوجها، حتى تعلق بها قلب الشاب العشريني، وعدته بليالي العشق في عروس البحر المتوسط، فهام الشاب حبا وعشقا في هذه السيدة اللعوب، وبات يمني النفس في لقائها القريب، غافلا عن أنه وسيلة مستهدفة ستودي بحياته.

حيلة الزوجة للتخلص من زوجها

هنا جاءت اللحظة التي تمناها الشاب، عندما طلبت منه الزوجة الحضور لشقتها بالإسكندرية لقضاء ليلة سويا، لكنها أوهمته بأن زوجها قام باغتصابها قبل الزواج وأن أسرتها أجبروه على الزواج منها، لذلك تريد أن تتخلص منه، وفي سبيل ذلك ستكون معه دائما، لم يتردد الشاب في الموافقة على طلبها، فحددا الموعد، وطلبت منه الجلوس على مقهى أسفل العقار، وأنها سترسل له إحدى قريباتها ومعها مفتاح الشقة وسكين للتخلص من زوجها.

تنفيذ الجريمة البشعة

التقى الشاب بـ«الزوجة» التي لم يرها من قبل، زاعمة بأنها قريبة السيدة الحسناء التي ينتظرها، وأعطته أداة الجريمة «سكين» والمفتاح، انتظر الشاب وجلس على المقهى حتى الفجر، ثم تسلل لداخل العقار ونفذ جريمته وفر هاربا.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 18864 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد العثور على جثة المجني عليه داخل الشقة محل سكنه بمحل إقامته دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، قيام المتهمة الثانية 26 عاما، ربة منزل، بالاتفاق مع المتهم الأول 20 عاما، عامل، لقتل زوجها، ونفاذا لتفكيرهم الشيطاني بعد أن تعرف المتهم الأول على المتهمة الثانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حضر المتهم الأول من محافظة الجيزة إلى محافظة الإسكندرية بمحل سكنها وقامت المتهمة بإخفائه داخل الشقة حتى عاد المجنى عليه زوجها وعندما استغرق في نومه أمدت المتهمة الثانية المتهم الأول بسلاح أبيض سكين وقيدها بحبل لإبعاد الشبهة عنها وفق تخطيطهما المسبق وتوجه المتهم إلى غرفة نوم زوجها حيث عاجله بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

إحالة أوراق المتهمين لفضيلة المفتي

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية مجمع الدخيلة، إحالة أوراق عامل وربة منزل إلى مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بقتل زوج السيدة.