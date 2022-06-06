حلوان تعلن مواعيد ومراحل التقديم والقبول بالمدن الجامعية 2022-2023

أعلنت الادارة العامة للمدن الجامعية جامعة حلوان عن مواعيد ومراحل التقديم والقبول بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022-2023 وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، و خالد زكي مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

وأوضحت الإدارة العامة للمدن الجامعية، أنه بالنسبة للطلاب القدامى يتم التقدم بطلب إقامة عبر الموقع الإلكتروني ابتداءً من يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 22 اغسطس 2022.

أما بالنسبة للطلاب المستجدين يتم التقدم عبر الموقع الإلكتروني بعد كل مرحلة من مراحل التنسيق في الثانوية العامة وينطبق ذلك على الدبلومات والمعاهد الفنية أو ما يعادلها.

شروط القبول بالمدينة الجامعية

وأشارت الإدارة العامة للمدن الجامعية إلى وجود شروط للقبول بالمدن الجامعية في جامعة حلوان وهي:

- يشترط للقبول بالمدن الجامعية في جامعة حلوان أن يكون الطالب المتقدم من المقيدين المنتظمين بكليات جامعة حلوان المختلفة في الليسانس أو البكالوريوس.

- يتم قبول الطلاب المقيدين بالدراسات العليا بجامعة حلوان على أن يوجد أماكن شاغرة وتبعًا للظروف الاجتماعية.

- يشترط ألا يكون الطالب المتقدم للإقامة بالمدن الجامعية بجامعة حلوان من سكان القاهرة الكبرى.

- يجب أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة من خارج القاهرة ولا يتم التجاوز عن هذا الشرط إلا في حالة وجود ظروف قهرية وبجواب من رئيس الجامعة.

- على الطالب أن يكون قد سدد جميع الرسوم.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في إحدى العقوبات التأديبية الموجودة باللائحة التنفيذية لفنانون الجامعة.

الأوراق المطلوبة

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم بالمدن الجامعية جامعة حلوان فهي:

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي أمره.

- 2 صورة من شهادة ميلاد الطالب.

- 2 استمارة موجود بها جميع البيانات المطلوبة.

- يحث اجتماعي للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها.

- صورة من بطاقة الترشيح.

- صورة من شهادة الثانوية العامة أو آخر مؤهل قد حصل عليه.

- 12 صورة شخصية للطالب.

- إيصال سداد المصروفات.

- صورة من إيصال كهرباء أو غاز طبيعي.

- استمارة الكشف الطبي.