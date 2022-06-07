حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 7-6-2022 مهنيا وعاطفيا

صفات كثيرة مشتركة تجمع مواليد برج الجدي والتي تتجسد في أبناء وأصحاب هذا البرج من بينهم الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف، وهو الحماس والرغبة للوصول للأهداف والعمل على تحقيقها وفق رؤية علم الفلك.

وبحسب الخبراء، فإن برج الجدي يمتلك الكثير من الحماس والرغبة في تحقيق ذاتها وشق طريقه بدون تعب، فهو لا يعرف المستحيل أو التوقف، فهذا المولود يرفع شعار النجاح أو لا شيء آخر.

واليوم الثلاثاء 7 يونيو الجاري تعرض بوابة «الوطن» فيما يلي لمواليد برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج الجدي بأن القمر ما زال اليوم في منزل الحظ ويمدك ذلك بالثبات والقوة ويسمح لك بإدارة المواقف.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، بينما على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، بأن فينوس وعطارد في منزل الحب يجعلانك أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك وتبدو لبقا في عرض وجهة نظرك.