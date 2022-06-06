حظك اليوم برج الجدي الاثنين 6-6-2022 مهنيا وعاطفيا

امرأة برج الجدي تمتلك الكثير من الحماس والرغبة في تحقيق ذاتها وشق طريقها بدون تعب، فهي لا تعرض المستحيل أو التوقف، فهي ترفع شعار النجاح أو لا شيء آخر.

في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، فيما يخص علوم الفلك وتوقعات الأبراج، تعرض بوابة «الوطن» فيما يلي لمواليد برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق توقعات خاصة للبوابة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

توضح خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» حظك اليوم على الصعيد المهني والعملي لمواليد برج الجدي يكون الوضع الفلكي داعم و من المحتمل أن يقودك لمفاوضات ناجحة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وتضيف خبيرة الأبراج، بينما على المستوى العائلي والعاطفي لأصحاب هذا البرج، القمر في منزل الحظ يمدك برغبة في الانطلاق والاقتراب ممن تحب وتتعاون مع الجميع.

مشاهير برج الجدي

مولود برج الجدي من الشخصيات الفضولية في كل ما يخص عالمها، فهو دائمًا يبحث ويدرس كل ما يدور حوله حتى يصل إلى المعرفة الكاملة قدر الإمكان، ومن أبرز نجوم هذا البرج الممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيللي، ليلي علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف.